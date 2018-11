Una "lista negra" de canciones machistas levanta polémica

Canciones famosas e icónicas de la música pop-rock española y latina, de artistas como Shakira, Juanes, Maluma, Amaral o Daddy Yankee aparecen en una polémica "lista negra" elaborada por el gobierno de Navarra, en el norte de España, en el marco de un programa que busca combatir el machismo en las escuelas.

"Pensar que el reggaetón es el tipo de música más sexista en estos momentos es un error, ya que en los distintos estilos musicales existentes también aparece este machismo", advierte el documento del programa educativo Skolae, destinado a fomentar "la igualdad de género en el sistema educativo", que ayer generó un fuerte debate en los medios y en las redes sociales.

Bajo el título "No me cantes violencia", el gobierno navarro clasifica más de una docena de títulos de artistas muy populares en España y Latinoamérica por considerar que promueven el "sexismo" o la "violencia de género".

La noticia fue presentada por los medios españoles como una "censura" en toda regla, destacando que el programa, destinado a alumnos de entre 12 y 16 años, "prohibía" escuchar esas canciones en las escuelas.

Sin embargo, tras estallar la polémica, el gobierno de Navarra negó rotundamente que estén censurando canciones, y destacó que el programa educativo lo que propone es un "análisis" del contenido sexista y machista de temas de distintos géneros musicales y de todas las épocas.

Con ese objetivo elaboró tres listas de canciones, de acuerdo con el documento publicado por la prensa local. En un primer grupo, entre las que promueven el sexismo, figuran "Sin ti no soy nada", de Amaral; "Contigo", de El Canto del Loco; "Te espero sentada", de Shakira; "Me enamora", de Juanes; "No vale la pena", de David Bustamante; "Tenía tanto que darte", de Nena Daconte, y "Un violinista en tu tejado", de Melendi.

En el segundo grupo, dedicado a la lista de canciones que incitan a la violencia de género, aparecen los temas "Cuatro babys", de Maluma; "Picky Picky", de Joe Montana; "Toda", de Malú; "La mataré", de Loquillo y los Trogloditas; "Es lo que hay", de La Factoría; "En la cama", de Daddy Yankee, y "Si me porto mal", de Dasoul.

Y en la tercera lista están las canciones que, por el contrario, denuncian la violencia de género. En ese apartado aparecen "Un extraño en mi bañera", de Ana Belén; "No voy a cambiar", de Malú; "Ella" y "Malo", de Bebe; "El final del cuento de hadas", de Chojín; "Salir corriendo", de Amaral, y "Esta noche", de Tremenda Jauría.

De hecho, los usuarios de las redes sociales, muy críticos ante la noticia, llamaron la atención al hecho de que las canciones del grupo Amaral figuran tanto en la lista sexista como en la que denuncia la violencia de género.

En un primer momento, la posibilidad de censura generó una ola de repudio, empezando por los propios artistas afectados como Dani Martín, ex vocalista de El Canto del Loco, quien apelando a la ironía escribió en Twitter: "Felicidades, esa es la lucha contra el machismo, ese es el principio de una educación repleta de valores! Dani Martín, vaya mierda de machista!".

También reaccionó la cantante de Amaral, Eva Amaral, quien explicó que ella no puede considerar machista el tema "Sin ti no soy nada", que trata de la "dependencia emocional", ya que fue compuesto "por un hombre hablando de lo que él sentía".

La noticia fue presentada por los medios españoles como una "censura", pero el gobierno de Navarra lo negó rotundamente