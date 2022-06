Una joya de Pasolini se puede volver a ver en pantalla grande

Con “Mamma Roma”, Pasolini retoma la temática de la prostitución, un clásico de las películas de la época como en “La Strada” (Fellini), aunque deja de lado la desesperación por la búsqueda de trabajo que De Sica filmó en “Ladrones de bicicleta”. Pasolini presenta una cruza entre la petulancia de los jóvenes que no quieren trabajar por falta de perspectivas con el esfuerzo de sus padres para sacar adelante a Italia.

El realizador de “Teorema” contó con la actriz ganadora del Oscar y figura indiscutida del cine italiano Ana Magnani en el rol principal y con un joven y amateur Ettore Garofolo como su hijo adolescente. En Magnani encontró el sufrimiento y los anhelos de la primera generación de posguerra; en Garofolo una mirada entre pícara y devastada que, pese a su juventud, pareciera representar a la generación que fue al frente o luchó contra el fascismo.

En rigor, la historia cuenta que Mamma Roma (Magnani) es una prostituta que deja el oficio cuando su proxeneta se casa. La película comienza con la fiesta de casamiento en un pueblo italiano. La más feliz, al grito de “libertad”, es Mamma Roma. Al salir de la celebración, va a buscar a su hijo, con quien tiene poca relación, para llevárselo a vivir a un barrio recién construido de las afueras de Roma.

Su hijo Ettore no entiende qué hace la madre con él, no entiende qué va a hacer en Roma ni entiende por qué se tiene que ir. Rústica y plena de amor, Mamma Roma pendula entre tratarlo como un niño (bailan tango juntos muy risueños) o como un adulto (se desespera por conseguirle trabajo). Sin embargo, el destino de Ettore está echado. En Roma se suma a las malas juntas, de las cuales no se puede alejar pese a la paliza que le dan cuando él se quiere “apropiar” de una chica del barrio que suele intimar con sus amigos. Hurtos menores y una actitud desinteresada por la vida llevan a la separación de madre e hijo y a una búsqueda de redención, aunque más no sea en el plano espiritual.

“Accatone” y “Mamma Roma” son dos películas que el cineasta asesinado en 1975 le dedicó a la cruda vida de la clase trabajadora que intentaba vivir el sueño burgués. Tras “Mamma Roma” su cine viró hacia una relectura de lo religioso y existencial. O con revisiones de la historia o clásicos eróticos en films como “Los cuentos de Canterbury”, “Saló o los 120 días de Sodoma” o “El evangelio según San Mateo”.