Una joven contó en TV que Messi la bloqueó en Instagram

Anoche en el programa "Quién quiere ser millonario", una participante reveló una situación muy particular que le sucedió con Lionel Messi que la bloqueó de Instagram.

La joven cordobesa contó que es jugadora de hockey y que antes de los partidos, como diversión junto a sus compañeras, le gustaba subir historias a la red social y etiquetar al crack argentino. Lo que empezó como una broma, terminó de manera sorprendente para ellas: según indicó, el futbolista veía sus posteos.

"Yo jugaba al hockey y antes de los partidos subía historias a Instagram y lo arrobaba. Al rato me fijaba y me figuraba su 'visto'. Probé con cinco o seis fotos más y pasó lo mismo. Eran imágenes del escudo del club o de las previas de los partidos, nada desubicado", señaló la cordobesa.

Sin embargo, pasado un tiempo, quiso hacer lo mismo, pero Instagram no la dejó: "Un día lo quise arrobar de nuevo y no me apareció como contacto. ¡Me había bloqueado!", dijo María, que pidió que por favor su ídolo reconsidere la posibilidad de desbloquearla.

Ante la consulta del conductor Santiago del Moro acerca si podría ser una situación de celos, la cordobesa sólo atinó a sonreír.