Una historia de terror narrada en pocas palabras

Emily Blunt y John Krasinski, pareja en la vida real, se unen como una pareja de ficción en "Un lugar en silencio", un filme de terror que es la tercera incursión de Krasinski detrás de cámara y que mañana se estrena en Rosario. El thriller, que ya obtuvo críticas positivas en diferentes medios, sigue a una familia obligada a permanecer en silencio para protegerse contra criaturas misteriosas que son hipersensibles al sonido.

La trama de "Un lugar en silencio" resonó con Krasinski cuando leyó un borrador anterior al guión escrito por Scott Beck y Bryan Woods, solo semanas después de que Blunt diera a luz a su segunda hija. "Lloraba por cualquier cosa", contó Krasinski a Usa Today. "Estaba experimentando muchas de las cosas que el padre estaba experimentando en la película: ¿puedo mantener a esta niña a salvo? ¿soy una persona suficientemente buena como para ser su padre? Así fue como sentí que esta sería la película más personal que podría hacer".

Blunt coincide con los comentarios de su marido y dice que, como madre, el material era a menudo "muy traumático". "Por lo general puedo compartimentarme muy fácilmente, porque interpreto a alguien que es muy diferente a mí, pero esta madre está muy cerca de mí", dice.

Krasinski inicialmente dudó en pedirle a Blunt que interprete a su esposa en la pantalla por temor a que ella dijera que no, "lo cual sería una conversación incómoda para la cena", bromeó. Blunt, mientras tanto, le preocupaba que sus estilos de trabajo no encajaran. "El primer día estaba nervioso porque soy una persona diferente cuando estoy en el trabajo que cuando estoy en casa con nuestros hijos pasando el rato, y él también", dijo ella. Pero "es muy colaborador" y a veces "fue como si John y yo fuéramos a luchar juntos. Eso fue realmente especial".

"Un lugar en silencio" es la tercera película que dirigió Krasinski desde que apareció como Jim Halpert en la serie "The Office", de NBC, y las comedias "The Hollars" (2016) y "Breve entrevista con Hideous Men" (2009) (no estrenadas en Argentina).

El rodaje requirió adquirir habilidades prácticas en todos los aspectos de la producción: aprender el lenguaje de señas, la forma en que sus personajes se comunican a raíz de la presencia de la coprotagonista sorda Millicent Simmonds o la creación de los sonidos de la criatura arácnida que se aprovecha de la familia.

Aunque Krasinski dice que le encantaría dirigir otra vez, ahora está comprometido con la serie "Jack Ryan", de Amazon, y cuya primera temporada se estrena el 31 de agosto. El programa se basa en las novelas de Tom Clancy y traza el viaje del héroe de acción desde un aburrido escritorio de trabajo en la CIA hasta su transformación en un agente de campo luchando contra el terrorismo global.