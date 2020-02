Una historia para reflexionar sobre la ausencia y el dolor

La película "La muerte no existe y el amor tampoco", del director Fernando Salem, se estrena hoy, a las 20.30, en el cine El Cairo (Santa Fe 1120), con entrada gratuita. Como un plus, el realizador estará en Rosario para dialogar con el público en las funciones de hoy, mañana, el sábado y el domingo. El filme, que tuvo una notable recepción del público y la crítica especializada en el último festival de cine de Mar del Plata, está protagonizado por Justina Bustos, Agustín Sullivan y Antonella Saldicco. Además incluye música original compuesta por Santiago Motorizado.

Basada en la novela "Agosto", de Romina Paula, "La muerte no existe y el amor tampoco" se centra en Emilia (Antonella Saldicco), una joven psiquiatra con un flamante trabajo en un hospital. Emilia está en pareja, pero la relación con su novio (que está a punto de viajar a Berlín por una beca) parece bastante desgastada. Después de algunas dudas iniciales, decide aceptar la invitación de Jorge (Osmar Núñez) y Ursula (Susana Pampín), padres de su mejor amiga (Justina Bustos), fallecida hace un tiempo, para decidir cómo y dónde esparcir sus cenizas. Así, ella regresa al pequeño pueblo de Santa Cruz del cual es originaria. Y allí se reencontrará no sólo con sus huéspedes, sino también con un padre ausente al que casi no ha visto (Fabián Arenillas) y con Julián (Agustín Sullivan), el novio de la adolescencia que ha formado una nueva familia.

Esta es la segunda película de Fernando Salem, que nació en Buenos Aires en 1976. Su ópera prima, "Cómo funcionan casi todas las cosas", ganó el premio al mejor director argentino en el Festival de Mar del Plata, el premio al mejor guión argentino en esa competencia y el Premio Sur de la Academia de Cine a la mejor ópera prima, a la actriz revelación y actriz de reparto. El filme se convirtió en un suceso del cine independiente y se exhibió por 14 meses consecutivos en el Malba de Buenos Aires para ser finalmente adquirido por Netflix.

Salem estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y se graduó como realizador cinematográfico en la Enerc. Su tesis "Trillizas propaganda!" se estrenó en el Festival de Venecia y se exhibió en Sapporo, Mar del Plata, Friburgo y San Sebastián, donde obtuvo la mención especial del jurado. Además, "Trillizas propaganda!" ganó el Cóndor de Plata al mejor cortometraje argentino.

El cineasta también fue nominado en tres oportunidades a los International Emmy Kids Awards por su trabajo en la creación de series animadas como "La asombrosa excursión de Zamba", "Siesta Z" y "Petit".