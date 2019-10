Una historia musical sobre el precio dehacer pactos peligrosos

La compañía rosarina de teatro musical RosMusical estrena hoy "El diablo de la botella", basada en el libro homónimo de Robert Louis Stevenson, un relato sobre el poder de un pacto capaz de cumplir todos los deseos, con sólo una condición difícil de cumplir. La pieza, bajo la dirección de Uriel Bidzila, es apta para todo público y se podrá ver esta noche, a las 21, en el teatro Mateo Booz (San Lorenzo 2243). Volverá a subir a escena los días 26 de octubre y 2 de noviembre, a la misma hora.

Si bien se trata de una historia universal escrita hace más de un siglo, Bidzila destacó su actualidad y la forma en que fue adaptado el texto. "Si hay algo en lo que trabajamos mucho, fue el proceso de adaptación del texto y de los personajes. La historia está basada en Hawaii, en el primer cuarto del siglo XX, y por lo tanto, no son ciudadanos argentinos. Las formas de cada uno de los personajes fue trabajada al límite. Y muchos de ellos vienen a agregar una cuota de humor que va a generar que el público los ame. Se van a sentir identificados, porque se van a poner en sus zapatos, porque pasaron por algo similar. Por el teatro en sí. O quizás porque el amor no pasa de moda. La música, que también es original, creada por mí y con el acompañamiento de Martina Druetta, es lo que viene a darle un dejo de atemporalidad a la pieza".

Bidzila destacó además el esfuerzo de adaptación a la comedia musical y la creación de canciones originales. "Las dificultades fueron muchísimas. Porque generar un producto de cero implica complicaciones; porque el trabajo es otro. La decisión de adaptar «El diablo de la botella» a una comedia musical se basa en la historia y en el público conocimiento del libro. Nos pareció que la historia era muy buena, y que nos daba la posibilidad de explotarla aún más por cada uno de sus costados. Así fue como, no solamente tiene canciones originales, sino que también tiene personajes nuevos que influyen en la historia nodal y la hacen girar en distintos sentidos. De modo que quienes leyeron el cuento se van a llevar más de una sorpresa. Y los que no lo leyeron, van a conocer una historia que ya es un clásico de la literatura, y que tiene un sello particular".

En la puesta en escena participan más de 50 personas, tanto en escenario como en los rubros técnicos.