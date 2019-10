La marginalidad, el abuso, la venganza y la inseguridad cotidiana en las calles de cualquier ciudad argentina se exponen en pantalla grande en la película "¿Yo te gusto? No perdonarás", que se estrena mañana en las salas de Rosario en el marco del lanzamiento nacional del filme. "El resultado, en la ficción, y probablemente en la vida real, es que sin perdonar todo termina, la vida no es posible", destacó a Escenario el director Edgardo González Amer, quien contó en qué lo influyó su infierno personal para contar esta historia.

Con los protagónicos de Leticia Brédice, Martina Krasinsky, Marco Antonio Caponi y una participación especial del siempre rendidor Daniel Aráoz, la película de González Amer (el realizador de "Tuya") está planteada dentro del género de western urbano e incluso también como thriller.

Así lo explica el director: "Me propuse estructurarla como thriller y lo que me gusta llamar un western urbano. La velocidad con la que transcurre la historia responde a una premisa del guión: no detenerse, porque los protagonistas de la acción carecen de esta alternativa".

"¿Yo te gusto? No perdonarás" cuenta la historia de Nati (17), quien vive con sus padres y su hermano Seba en un barrio marginal. Nati y Seba trabajan haciendo repartos en el bar de su madre y pasan el tiempo con un grupo de amigos que se gana la vida cometiendo delitos menores.

La trama toma ribetes más oscuros cuando Nati descubre que sus padres tienen una deuda que no pueden pagar e intenta unirse a los hombres de la banda para conseguir el dinero. Durante el asalto a un restaurant, Nati desobedece al jefe del grupo poniendo en peligro el plan. Aquí ocurre lo más terrible: con colaboración de la banda, el jefe viola a Nati como castigo por su actitud supuestamente "rebelde". Nati decide tomar venganza y saldrá a matarlos uno por uno.

Edgardo González Amer es escritor y realizador de cine y televisión, dirigió y guionó los largometrajes "El infinito sin estrellas" (2007), "Familia para armar" (2011), que fue protagonizada por Norma Aleandro y "Tuya" (2015), que es una adaptación de la novela de Claudia Piñeiro y contó con los protagónicos de Andrea Pietra, Jorge Marrale, Juana Viale, Ana Celentano y Malena Sánchez.

Como escritor, González Amer publicó los libros "El probador de muñecas", "Todos estábamos un poco cuerdos", "Danza de los torturados" y "La mujer perfecta", con lo que es un especialista en contar historias.

"Escribí «¿Yo te gusto? No perdonarás» en el año 2015 y la filmamos en 2018. En parte, respondió a la necesidad de hacerme dos preguntas: la primera, si era capaz de contar un relato de abuso y «no perdón», donde todos o casi todos los protagonistas formaran parte del mismo grupo social, con la menor intervención posible de una mirada redentora desde lo intelectual y desde lo artístico. La otra tenía que ver con mi deseo de realizar una puesta acorde a cada una de las escenas, dejando lugar a la improvisación para la cámara y a la creatividad de los actores y el equipo técnico", indicó el realizador.

Y agregó: "Tuve la suerte de trabajar con chicos que actuaban por primera vez y con los meses fueron apareciendo en algunas series de TV, como son los casos de Sebastián Chávez y Jonathan Toledo. También era el debut actoral de Martina Krasinsky, que es una de las protagonistas. Como en mis primeras dos películas, el trabajo con actores muy jóvenes y sin experiencia previa me resultó muy gratificante".

Algunos de los actores citados cumplen roles clave en este filme. Y ya acumulan un recorrido para destacar. Por ejemplo, Martina Krasinsky; que es el personaje puntual de esta historia ya que interpreta a Nati, la joven violada que va en busca de venganza; viene de actuar en la película "Lobos", de Rodolfo Durán, con Luciano Cáceres, Daniel Fanego, Alberto Ajaka y Cesar Bordón; y protagoniza "Vip", de Eduardo Pinto, junto a Luis Machín. Actualmente tiene una participación en "Entre hombres", una serie para HBO y Polka, con Diego Cremonesi y Nicolás Furtado.

Respecto a Sebastián Chávez, es una de las figuras destacadas de la tercera parte de "El marginal" con su personaje "Fiorito". Como cantante de trap, viene de destacarse en ese género y este año firmó contrato discográfico con Universal Music Argentina, por lo que prepara una gira para presentar sus nuevas canciones.

En referencia a la vinculación de la historia con la música, González Amer apuntó: "Desde que escribí la primera línea del guión supe que quería trabajar con chicos cantantes y bailarines de hip hop, y que esa sería la música de la película. Casi todo el grupo se conocía desde antes e interactuaron como amigos. Eso agregó al rodaje cierto ánimo de aventura, aunque en cierto modo todo rodaje lo es".

Claro que el realizador también contó con actores de amplia trayectoria tanto en cine como televisión. "Imaginé, y se cumplió, que Leticia Brédice, Daniel Aráoz, Marco Antonio Caponi y Daniel Loisi podían dar mayor sustento dramático a la película", dijo el director sobre el filme producido por Pensa & Rocca ("Maracaibo", "Lifting al corazón", entre otras) y Amer Cine.

"La historia responde mucho más a la necesidad de contar mi propia historia de abuso en los barrios marginales del conurbano que al contexto actual de feliz empoderamiento de la mujer, aunque las dos motivaciones son inseparables", dijo sin medias tintas el realizador González Amer.

En declaraciones exclusivas a Escenario, González Amer destacó: "La historia de abuso de «¿Yo te gusto?» relacionada con mi experiencia personal, tiene que ver con mi propia niñez y adolescencia. Fui un niño y adolescente nacido y criado en una familia violenta y carenciada. No todo abuso es sexual, aunque por supuesto el abuso sexual y de género es abominable".

Y prosiguió: "En mi caso, la historia de abuso y violencia terminó en real riesgo de vida y a los diecinueve años tuve que recomenzar, en soledad, con una vida nueva. Para llevar adelante esa nueva vida tuve que perdonar, así tuve matrimonios, hijos, familia, proyectos, trabajos, vida".

Para dejar más clara su idea, González Amer concluyó: "«¿Yo te gusto?» en ese sentido es un «experimento»: ¿qué pasa si alguien no perdona? El resultado, en la ficción, y probablemente en la vida real, es que sin perdonar todo termina, la vida no es posible".