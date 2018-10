Hay magia, está ambientada en la época victoriana, hay ratones y hadas, pero este no es "El Cascanueces" que todos conocen. El filme "El cascanueces y los cuatro reinos", de Disney, presenta a Clara, una niña de 14 años a quien le gusta la ciencia y no está cómoda con lo que lo que se espera de ella. Así ocurre en esta versión del clásico cuento que se estrena mañana con un elenco multiestelar bajo la dirección de dos reconocidos cineastas como Lasse Hallström y Joe Johnston.

En esta apuesta basada en el cuento "El cascanueces y el rey de los ratones", escrito por E.T.A. Hoffmann, y en el ballet El cascanueces, escrito por Marius Petipa, Clara no se siente segura de sí misma. "Es como un sapo de otro pozo", dijo Powell. "No encaja en los estereotipos normales de una niña victoriana; no le interesan los vestidos elegantes, no le gusta jugar con muñecas. Le gusta crear, construir y descubrir cómo funcionan las cosas. En ese sentido, es muy similar a su padrino, Drosselmeyer, así que tienen espíritus afines". Pero Clara lucha contra la reciente muerte de su madre. "Es la primera Navidad que su familia pasa sin Marie", cuenta Powell. "Y su madre dejó obsequios de Navidad para Clara y sus hermanos, lo que da inicio a todo".

Clara recibe una caja de música ovalada con una nota que dice: "Todo lo que necesitas está adentro". Pero la caja está cerrada y, sorprendentemente, no hay una llave. Clara está decepcionada y confundida, pero también está decidida a abrir la caja de música y liberar los secretos que contiene. Su confusión continúa hasta que un hilo dorado, que le entregan en el baile anual de navidad de Drosselmeyer, la conduce hacia la codiciada llave, que desaparece rápidamente en un extraño y misterioso mundo paralelo.

Pero este extraño mundo nuevo no está completo: una regente está exiliada, su reino fue olvidado y está plagado de ratones que le sirven como soldados. Clara y Phillip deben enfrentarse a este amenazante Cuarto Reino, donde vive la tirana Madre Ginger, para recuperar la llave de Clara y, con suerte, devolver la armonía al inestable mundo.

Disney apostó fuerte por "El cascanueces y los cuatros reinos", la nueva versión del cuento de E.T.A. Hoffman para la que contrataron a Lasse Hallström como director. El realizador de títulos como "¿A quién ama Gilbert Grape?", "Las normas de la casa de la sidra" o "Chocolat", fue requerido en principio diciembre para una serie de regrabaciones y, por problemas de agenda, no pudo encargarse del remate de la película.

El estudio no quiso dejar el proyecto en manos de alguien sin experiencia, y le encargó el trabajo a Joe Johnston, el experimentado responsable de "Querida, encogí a los niños", "Jumanji" o "Capitán América: El primer vengador". Lo que en un principio se esperaba que fuesen una serie de planos sueltos, terminó convirtiéndose en 32 días de rodaje en los que Johnston rodó nuevas escenas.

El cambio fue tan significativo que, tanto Hallstr"m como Johnston acordaron que ambos tendrían que ser acreditados como directores, una inédita decisión que, según Collider, el Sindicato de Directores de Estados Unidos terminó aceptando gracias a la insistencia de ambos cineastas.

"«El cascanueces y los cuatro reinos» es el mejor tipo de cuento navideño", afirmó el director Joe Johnston. "Es emocionante, dramática, conmovedora. Es una película familiar, ideal para las fiestas, con un mensaje positivo sobre el amor de una familia que les da la fuerza para superar la pérdida y sobre el tema de aceptar la capacidad y el valor propios".

"La historia, realmente, tiene corazón", dijo el productor Mark Gordon. "En nuestra historia, Clara está luchando contra la pérdida de su madre. Su viaje a través del dolor la lleva a un mundo mágico que la desafía a cada paso".

En esta historia sobre el paso de la niñez a la adultez, Keira Knightley interpreta al hada Sugar Plum y Mackenzie Foy a Clara. Helen Mirren da vida a la muy temida Madre Ginger, y Morgan Freeman hace el papel del excéntrico padrino de Clara, Drosselmeyer. Eugenio Derbez y Richard E. Grant interpretan a Hawthorne y a Shiver, los regentes de la Tierra de las Flores y de la Tierra de la Nieve, y la película incluye una interpretación especial de los grandes del ballet Misty Copeland y Sergei Polunin.

Según se adelantó, el trabajo de los directores y guionistas dio como resultado una historia y personajes nuevos y re imagina el resto. A los directores les gustó la idea de reinventar un cuento tradicional. Según el productor Mark Gordon, los personajes de la historia y del ballet ya eran tan icónicos que tuvieron que ahondar mucho para llevarlos a otro nivel. "Clara, quien tiene una gran carga emocional, se encuentra con personalidades increíbles durante su viaje, cada una diseñada para ayudarla a encontrar las respuestas que necesita", comentó Gordon.

Clara Stahlbaum (Mackenzie Foy) es curiosa e inteligente. Le gusta reparar cosas y es una inventora incipiente, pero la reciente muerte de su madre la afectó mucho y la dejó un poco perdida. A Clara no le interesa socializar, prefiere hacer experimentos científicos y estudiando la mecánica de todo lo que se le cruza por el camino, y esta actitud le está generando tensión en la relación con su padre.

"Clara es una persona muy compleja", afirmó Mackenzie Foy. "Tiene muchas emociones diferentes; está dolida por la muerte de su madre, pero no quiere que las personas vean eso. También es marginada por ser una mujer inteligente en una sociedad victoriana. Todavía no se da cuenta de lo maravilloso que es eso".