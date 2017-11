Una foto de Pampita con sus hijos generó una enorme polémica

Pico Mónaco sorprendió a su pareja Carolina "Pampita" Ardohain durante el ciclo de televisión que la modelo y ahora también conductora tiene por el canal KZO. Pero no fue solo, sino que lo hizo junto a los hijos de la nacida en General Acha.

Pampita alcanzó los 100 programas al aire con Pampita Online y la producción decidió darle una gran sorpresa. Así, Pico Mónca y los hijos de la modelo, frutos de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña, se aparecieron en el piso.

Sin embargo, el marco de ternura y alegría del principio fue trastocando en escándalo con el correr de los minutos.

Es que la pampeana subió varias imágenes de ese momento en las redes y para sorpresa de todos en varias imágenes había desaparecido el apellido Vicuña que su hijo mayor tenía inscripto en una camiseta del Real Madrid que llevaba puesta.

"Gracias a mis amores por venir a sorprenderme en los 100 programas de @pampitaonline!!! @picomonaco #bautibomba #beltranrubioloco #benigorditorico", escribió la modelo y jurado de ShowMatch junto a las fotos que compartió en las redes.

El hecho no pasó desapercibido para sus fans y seguidores y la respuesta no se hizo esperar. Los reproches por haber hecho desaparecer el apellido de su ex no cesaron. Cosas del Photoshop, que le dicen..