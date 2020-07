Una fiesta virtual y con estrellas

Araceli Matus, nieta de Mercedes Sosa y titular de la Fundación que lleva el nombre de la artista tucumana, conducirá mañana desde las 14 y a partir de las 19, dos tandas de tributos a través de la cuenta de Instagram de la entidad.

En primer turno darán sus testimonios Graciela Borges, Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Franco Luciani, Pocho Sosa y La Charo, mientras que el segundo bloque reunirá a Vitor Ramil, Facundo Ramírez, Liliana Herrero, Adrián Sosa, Kevin Johansen y Víctor Heredia.

"No me gustaría festejar su cumpleaños en ausencia, pero no es posible por la abuela que me tocó tener y lo vivo con nostalgia, pero la forma de honrar esa memoria es seguir adelante", confesó Matus.

La nieta de la artista, que el jueves cumpliría 85 años, recordó que los cumpleaños de Mercedes "eran buenísimos, eran una fiesta total. Había como 80 invitados en su casa hasta cualquier hora con vino y empanadas y eran momentos para conocer gente".