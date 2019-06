Una feminista sin miedo a las confrontaciones

Shailene Woodley es reconocida en el medio por el tipo de reivindicación que hace de los derechos femeninos, tanto en sus declaraciones como en los personajes que elige. Sobre el feminismo en "Divergente" (foto), dijo a The Daily Beast: "En esta película no hay envidia ni celos, no hay peleas de chicas. Es un mensaje importante que se debe enviar en esta era del feminismo porque, sí, los hombres deben respetar a las mujeres, y las mujeres deben ser los protagonistas de las películas, pero al mismo tiempo, ¿cómo esperamos que los hombres respeten a las mujeres si las mujeres no respetan a las mujeres?". Sobre los mensajes antifeministas de la saga "Twilight", opinó en una entrevista con "Teen Vogue": "«Twilight», lo siento, es sobre una relación muy tóxica y poco saludable. (La protagonista, Bella) se enamora y, en cuanto la abandona, su vida se termina. ¿Qué mensaje estamos enviando a los jóvenes? Eso no va a ayudar a que este mundo evolucione". Y sobre el amor fue terminante: "Me enamoro de los seres humanos basados ​​en lo que son, no en lo que hacen o en el sexo que tienen", contó a The Hollywood Reporter.