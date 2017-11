Melany Bravo, la fan de Micaela Viciconte que se cruzó con Gladys "La Bomba Tucumana" en la calle, habló con el portal PrimiciasYa.com sobre el video que se hizo viral en las redes sociales con la pelea entre ambas.

"Venía a la salida de la grabación de Showmatch de ver a Micaela que supuestamente bailaba pero no bailó. Estábamos yendo a tomar el colectivo y en la esquina estaba Gladys con un grupo de gente. Ella estaba hablando por teléfono de Micaela", comentó Mel.

"Me quiso pegar dos veces. Una me tocó el brazo y la segunda vez me tocó la cara, que es la del video. Esa gente que dice ella que la rodeaba estaba con ella, porque en el programa estaban con ella", añadió la fan de Viciconte.

Y dejó en claro que con esto no busca fama ni dinero: "Quiero aclarar que no quiero fama, ni plata, ni nada de ella. Pero tampoco puede permitir que me ensucie. No quiero que mi nombre salga en todos lados por esto. Yo estudio una carrera, quiero que mi nombre salga relacionado a mi carrera, pero que no siga mintiendo".