La película surcoreana "Parasite", que se estrena el jueves, se coronó anteanoche en la máxima categoría, la de mejor elenco de una película, en la entrega de premios del Sindicato de Actores de Hollywood. Con este premio, el director Bong Joon-ho confirmó la tendencia que lo ubican a él y a su filme como uno de los firmes candidatos a quedarse con varias estatuillas en los premios Oscar que se entregarán el 9 de febrero próximo.

La película, que se impuso ante fuertes competidores como lo eran "Había una vez en Hollywood", "El irlandés", "Jojo Rabbit" y "El escándalo" y se convirtió así en el primer filme de habla extranjera en acaparar este galardón, es una comedia negra sobre una familia pobre que poco a poco se instala en la mansión de una familia rica. También obtuvo el Globo de Oro a mejor película en lengua extranjera y la Palma de Oro en Cannes, y acumula cuatro nominaciones en los Bafta y seis en los Oscar en las categorías mejor película, director, guión, película extranjera, diseño de producción y edición.

Desde que se dio a conocer internacionalmente gracias a "Memorias de un crimen" (2003) y "The Host" (2006), Bong Joon-ho se afianzó como un artista a la hora de fusionar géneros en filmes que van de la comedia negra, la sátira política, los monstruos y las tramas posapocalípticas como fue el caso de "El rompenieve".

Según contó el director a el portal El Periódico, la historia se le ocurrió mientras rodaba "El rompenieve" que plantea una situación similar entre ricos y pobres a bordo de un tren. "Sucedió mientras rodaba «El rompenieve». Quise ahondar en el tema, y se me ocurrió hacerlo a partir de la idea de infiltración. Cuando yo era joven, di clases particulares a un niño rico. Cuando iba a su casa me sentía intruso de un mundo al que no pertenecía. Aquella mansión era impresionante, incluso tenía una sauna en el segundo piso. Y yo pensaba en lo divertido que sería si mis amigos pudieran colarse conmigo en la casa".

Casi todos sus filmes encaran el tema de las desigualdades de clase, algo que según contó, es inevitable que suceda: "Es algo que afecta todas nuestras interacciones. Intentamos ignorarlos porque nos incomodan, pero no hay manera. Cuando nos presentan a alguien, de forma instintiva reparamos en la ropa que viste, en si su teléfono es de gama alta o si su reloj o su cartera son caros. Y, si nos acercamos lo suficiente, incluso nos fijamos en cómo huelen. Todo, hasta nuestro olor corporal, es un asunto de clase", consideró.

Bong Joon-ho subrayó que "Parasite" no habla del capitalismo en abstracto sino de cómo se cuela en la vida cotidiana de todos. "A veces hablamos de esta era de polarización y de la diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres y creo que todos los países del mundo están atravesando las mismas situaciones. Pero lo que esta película quiere retratar es el miedo. Tengo un hijo de 24 años y me pregunto si su futuro será mejor que el nuestro", desarrolló.

El cineasta se refirió al hecho de que varias películas coreanas abordaron el tema de las desigualdades sociales. "Es un problema terrible en todo el mundo, pero especialmente serio en Corea del Sur. El país experimentó un crecimiento económico bestial durante la dictadura de Park Chung-hee, que se preocupó mucho por asuntos financieros y muy poco por las libertades civiles, y estimuló las diferencias de clase. En nuestra sociedad, los ricos y los pobres rara vez se encuentran. Viven en diferentes vecindarios, van a restaurantes distintos. «Parásitos» trata de los escasos momentos en los que los ricos y los pobres se acercan tanto que, de nuevo, pueden olerse los unos a los otros".

Al definir quiénes son los parásitos de su filme, el director repartió los roles. "A primera vista los parásitos son la familia pobre, porque se infiltran en la familia rica para chupar su sangre. Pero los ricos no pueden vivir su vida sin depender de los demás, así que también son parásitos. ¿Y quién es responsable de esta situación generalizada? ¿Y de dónde proviene esa brecha que separa a una clase de la otra? De eso trata la película. La familia pobre es lo suficientemente inteligente y hábil como para prosperar en muchos trabajos, pero el sistema no le da la oportunidad de hacerlo".

Aunque lo que cuenta el filme es una tragedia, el realizador dijo que le interesó que el espectador no pudiese evitar reírse. "Soy un sádico, lo siento, me gusta que el público sufra mientras se divierte, que se rían a pesar de que saben que está mal. Además, la vida real no es sólo tragedia o sólo comedia, sino una combinación. Al menos así la veo yo. Por eso, mis películas también son así".

La serie ya está en marcha

HBO está preparando una serie limitada de "Parasite" que contaría entre sus responsables con su director Bong Joon-ho y el cineasta Adam McKay. Aunque todavía no hay un acuerdo definitivo, HBO está negociando con los dos realizadores para que, como productores ejecutivos, den forma a una serie que retome la que fue una de las grandes sensaciones cinematográficas de 2019. Junto a su labor como director en "The Big Short" (2015) o "Vice" (2018), McKay fue productor en series como "Succession", que ganó el Globo de Oro al mejor drama televisivo.