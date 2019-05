Una explosión masiva en abril del 86

En abril de 1986, la Planta Nuclear de Chernobyl en Ucrania sufrió una explosión masiva que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania así como Escandinavia y el oeste de Europa. "Chernobyl" dramatiza esta historia considerada una de las peores catástrofes humanas en la historia, y los increíbles sacrificios de mujeres y hombres para salvar a Europa de un inimaginable desastre. La miniserie es protagonizada por Jared Harris ("The Crown"; nominado al Emmy por "Mad Men"), Stellan Skarsgard ("Melancolía" y "Good Will Hunting") y Emily Watson (nominada al Oscar por "Hilary and Jackie" y "Contra viento y marea"). "Chernobyl" también tiene una interesante foja de servicios en los créditos, ya que fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin ("The Huntsman: Winter's War") y dirigida por Johan Renck ("Breaking Bad"). Además está Carolyn Strauss (ganadora del Emmy por "Game of Thrones") y Jane Featherstone ("Broadchurch") como productoras ejecutivos y Sanne Wohlenberg ("Black Mirror") en la producción.