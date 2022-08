Una ex novia de Martín Bossi contó lo mal que la pasó durante la relación

La también bailarina dejó perplejas a las conductoras del programa Dame Aire (Radiovisión) cuando le preguntaron: “¿Qué onda esa pareja?”. Y Momi sin vueltas disparó entre risas: “Una mierda”.

Cuando una de las conductoras le dijo que no imaginaba a Bossi en pareja, su ex novia riéndose le dijo: “Yo tampoco. Y eso que fueron casi cuatro años eh".

Enseguida la ex bailarina de Showmatch contó que se enteró por una revista que el humorista estaba en otra relación y se explayó: “Casi cuatro años, un amor muy intenso. No entendés, momento de Showmatch, fue por la única persona que yo llegué a tomar antidepresivos cuando me dejó”.

"Estaba muy enamorada, pero mal. No entienden. Fue así: a Martín lo adoro, ahora está todo bien, pero en ese momento, no. Porque estaba haciendo teatro con Gasalla en el Maipo, por los 100 años del Maipo. Yo era bailarina de Gasalla y tenía partes actuadas con él. Estaba en el camarín, me pongo a leer una revista y veo 'La nueva pareja de Martín Bossi: Fernanda Iglesias'". Martín, mi pareja, mi novio. Me dejaron por Fernanda Iglesias. Yo trabajando y él en la plaza con la nena. Una mierda", dijo al respecto.

Si bien a Martín Bossi siempre le han adjudicado varios romances, en junio se dio a conocer que estaba sufriendo por un amor no correspondido, y aseguraron que el actor se separó después de mantener un fogoso y breve romance con una compañera de elenco llamada Sol Bardi.

Fue Juan Etchegoyen quién contó en Mitre Live (redes sociales de Radio Mitre) todos los detalles de la historia de amor. “Me enteré estos últimos días de una relación que mantenía un famoso actor argentino y la iba a contar cuando me dijeron 'chequeá porque me parece que ya se terminó'”, comenzó diciendo el conductor del ciclo digital.

“Así de fugaz fue la cuestión parece, el tema es que ellos continúan trabajando juntos y me contaban que él quedó destruido después de la ruptura, dato que me sorprendió. El famoso que se separó después de un fogoso romance es Martín Bossi y la ruptura es con la bailarina Sol Bardi”, contó.