Una entrevista con concesiones a Tini Stoessel desató las críticas en las redes sociales

Este jueves Angel de Brito mantuvo una extensa entrevista con Tini Stoessel en el programa LAM en la previa a la serie de shows que la cantante comenzó a brindar desde este viernes, pero la nota evidenció un acuerdo entre las partes ya que el conductor ni las panelistas le formularon alguna pregunta sobre su romance con el futbolista Rodrigo De Paul, lo que generó críticas hacia el ciclo ya que no sólo habían abordado el tema sino que en esencia se dedican a este tipo de noticias. Y fue justamente una colega quien formuló el cuestionamiento en las redes sociales: Laura Ubfal. "Todo bien, pero para conseguir la nota con @TiniStoessel en @elejercitodelam el acuerdo es no preguntarle nada sobre su relación con #RodrigodePaul. Las exclusivas siempre tienen un precio, acá y en la China. No está bien ni está mal. Es así. Tratarla como una reina y nota blanca", escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

El conductor de LAM decidió contestarle a Ubfal: "Qué chimentera resultó @laubfal pensé que le interesaban las carreras de los artistas, la proyección internacional, los feat de @TiniStoessel con @lalioficial u @ozuna, batir récord de ventas en 5 hipódromos, la salud del padre que casi no la cuenta", comenzó.

"Y también me parece mala leche que @laubfal use “precio” en su tuit sobre una entrevista. No cobro ni cobré jamás una nota. Muy de cuarta y malintencionado conociéndome hace 25 años. #LAM", agregó el conductor, no haciéndose cargo de una expectativa que no fue satisfecha entre su audiencia, ya que tras la entrevista a Tini la pregunta esperada nunca llegó, por lo que en las redes sociales una gran cantidad se quejó de que nadie del programa le haya hablado sobre el asunto de De Paul.

Pero tras los tuits de De Brito, Laura Ubfal no se quedó callada y le replicó: "Que quede claro que jamás hablé de plata... nunca hubiera hecho alusión a eso...hay otros precios". Aludiendo a que la nota fue pautada con la familia de la artista.

Además, conocida es la amistad de la panelista Yanina Latorre con la madre de Tini, razón por la cual en todo momento se mostró condescendiente con la entrevistada, una rareza en quien se jacta de no hacer concesiones de ningún tipo.