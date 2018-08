Una desopilante comedia francesa que indaga en la magia de la maternidad

Abril (Camille Cottin) y su madre, Mado (Juliette Binoche), son inseparables aunque no pueden ser más diferentes. La hija, de 30 años, está casada, trabaja y es organizada, a diferencia de su madre, que a sus 47 años sigue siendo una eterna adolescente sin preocupaciones, dependiente de su hija desde su divorcio. Pero cuando las dos se quedan embarazadas al mismo tiempo y bajo el mismo techo, el choque es inevitable. Porque si Mado no está preparada para ser abuela, Abril, por su parte, está luchando para imaginar a su madre otra vez madre.

"De tal madre, tal hija", protagonizada por la ganadora del Oscar en 1996, Juliette Binoche ("Tres colores: Azul"; "El paciente inglés" y "Chocolate"), quien interpreta a esta madre de edad avanzada, bajo la dirección de la realizadora francesa Noèmie Saglio, llega a los cines rosarinos este jueves. Esta película cuenta también con las actuaciones de Camille Cottin, nominada al Premio César a Actriz Revelación en 2015 y Lambert Wilson ("De dioses y hombres" y "Matrix Recargado").

"Fue la cualidad casi incongruente del encuentro entre Noémie Saglio, Camille Cottin y yo lo que hizo que dijera sí. No me esperaba ser invitada a una película tan francesa, ¡una comedia sin vergüenza! En ese momento, estaba rodando una cinta de ciencia ficción en Nueva Zelanda, tan lejana a mí como ese país. Confieso que la idea de interpretar a una adolescente me atraía, porque creo que nunca tuve un tiempo entre las dos épocas: me convertí rápidamente en una adulta en mi mente, pues tenía mucho sentido de la responsabilidad. Además, la pasión por el teatro me dirigía, así que no tenía ningún tiempo que perder", confesó Binoche, de 53 años.

El proceso para aceptar el personaje principal comenzó por una charla via Skype con la directora. "Aún no había visto sus películas, pero me cautivó de inmediato, pues dice lo que piensa y no tiene filtro. Además, tenía muchas ganas de trabajar con Camille Cottin y de reencontrarme con Lambert Wilson, ¡con quien no había actuado desde hacía más de 30 años!", subrayó y continuó: "Después de eso vi la película "Connasse, princesse des coeurs" (2015), que me pareció apropiada y al borde de la locura. Camille es excelente y la escritura es sorprendente. Ahora que conozco un poco más a Noémie y a Camille, pienso que esta nueva película se asemeja íntimamente a ellas. Las dos están sedientas de fantasía, ¡nada las detiene!".

Binoche admitió que la sorprendió mucho el personaje que le propuso Saglio: "Noémie me indicó de inmediato cómo quería que interpretara el papel de Mado. Ella conocía el tono de cada frase y el resultado de cada expresión. Al principio, eso me sorprendió, pues los directores con los que había trabajado antes me dieron la libertad de crear, pero la exigencia de partida de Noémie era tan fuerte que decidí dejarla hacer lo suyo y seguir su idea. ¡Creo que escribió ese personaje pensando en su madre!".

En cuanto a ser dirigida por una mujer, la actriz destacó que no hay diferencias entre trabajar bajo la mirada de un hombre o una par. "Hombre o mujer, cada director es diferente. Sus maneras de escuchar, de observar, de intervenir, hacen que cada uno sea único. Y es la confianza que tienen en ellos mismos y en sus actores lo que hace una diferencia clara. Yo diría que el estado mental de un director produce la unión y la magia de una película. Me gusta trabajar tanto con hombres como con mujeres. Para mí, es la inteligencia artística y la sensibilidad de un director lo que prevalece", remarcó Binoche.

De mil caras

Binoche es la actriz francesa mejor paga. Desde sus inicios, la actriz se destacó en películas como "La insoportable levedad del ser", de 1988, basada en el best seller de Milan Kundera llena de carga filosófica, críticas al comunismo y altas dosis de erotismo y cuerpos desnudos. Gracias a este filme despertó el interés de Steven Spielberg, que le ofreció sendos papeles en "La lista de Schindler" y "Parque Jurásico".

Su última incursión en la gran pantalla antes de "De tal madre, tal hija" fue "Un sol interior', estrenada en 2017, donde retrata a una pintora recién divorciada que explora su sexualidad con una serie de hombres de formas, personalidades y neurosis distintas pero similares en su narcisismo.

Además, la actriz sostuvo que no es "una persona obsesionada con el pasado" y que intenta ver sus películas solo una o dos veces si puede evitarlo, pero si se ve a sí misma en esas películas, se impresiona cuánto ha cambiado su voz a lo largo de los años.