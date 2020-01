Una denuncia pone en jaque la legitimidad de los Grammy

La presidenta destituida de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan, dijo que los Grammy, los premios más grandes de la música que se entregan este domingo, están manchados por conflictos de intereses que afectan las nominaciones de canciones y artistas.

Dugan fue despedida a sólo meses de ser nombrada presidenta y directora ejecutiva de la Academia de la Grabación y esta semana presentó una explosiva queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo en la que alega que fue acosada sexualmente y que la organización era un "club de chicos" que favorece a sus amigos. La academia, que ha acusado a Dugan de conducta inapropiada, ha dicho que inició una investigación.

Dugan señaló que un artista en el puesto 19 de los 20 candidatos iniciales a canción del año en 2019 recibió una nominación y que el artista de hecho estaba en el comité que decidía las candidaturas. El mismo artista, a quien no identificó, es representado profesionalmente por un miembro de la junta directiva de la academia.

También, dio a entender que el conflicto estuvo detrás de dos desaires notables en la categoría a los artistas Ariana Grande y Ed Sheeran, aunque hay dudas de que Grande haya postulado su éxito "Thank U, Next" al premio. Brandi Carlile, Kendrick Lamar y Lady Gaga estaban entre los nominados y la canción ganadora fue "This is America", interpretada por Childish Gambino.

En la categoría de jazz vocal, Dugan alegó que un artista postulado participó en el proceso de nominaciones y nuevamente, no nombró al artista involucrado.

En general, dijo que unos 30 artistas que no habían sido seleccionados fueron agregados a la lista porque tenían negocios en los comités de nominaciones o la junta directiva de la Academia.