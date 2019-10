Una comedia sobre un tema muy actual

Apple TV inaugura su servicio con varias series, documentales y películas. La serie más publicitada es "The Morning Show", una comedia protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. Esta ficción costó 15 millones por episodio (nada menos) y tiene dos temporadas ya confirmadas de 10 episodios cada una. La historia se centra en un noticiero matutino cuyo presentador principal (interpretado por Carell) es acusado de agresión sexual. Entonces es despedido y deja a su compañera de toda la vida, Alex Levy (Aniston), en una lucha por intentar recomponer las piezas del programa. Muy a tono con el presente, la serie aborda la problemática del #MeToo y la política de género en los lugares de trabajo.

Otra serie original de Apple es "See", un drama épico protagonizado por Jason Momoa que se desarrolla 600 años en el futuro, después de que un virus haya diezmado a la humanidad. Y también estarán disponibles "Dickinson", sobre la joven poeta Emily Dickinson, y "For All Mankind", sobre la carrera espacial de EEUU.