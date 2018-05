Después del traspié hace un año con "Fanny la fan", Telefe vuelve a apostar a la ficción argentina con el estreno, esta noche, de "100 días para enamorarse", la tira protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín que irá de lunes a jueves, a las 21.45, por la pantalla de Canal 5. Se trata de la nueva producción de Underground, la productora de Sebastián Ortega y Pablo Culell que generó éxitos como "Graduados", "Educando a Nina" y "El marginal". La historia se centra en dos mujeres atravesadas por el hastío de sus vínculos afectivos, que se esconden tras la fachada de sus parejas felices de larga data.

En "100 días para enamorarse", el puntapié de la trama lo dan Laura (Carla Peterson) y Antonia (Nancy Dupláa), cuando ponen a prueba sus vínculos amorosos. Ellas son amigas de toda la vida, pero son totalmente diferentes. Ambas están casadas desde hace mucho tiempo y tienen hijos, pero ya no parecen estar dispuestas a no hacerse cargo de sus deseos y quieren un cambio en su vida.

Laura Contempomi (Peterson) y Gastón Guevara (Juan Minujín) se conocieron en la Facultad de Derecho y se casaron. Tienen su propio estudio de abogados y han convertido su pareja en una empresa. El estudio Guevara-Contempomi es prestigioso y exitoso, y tienen dos hijos: Rodrigo (Franco Rizzaro) y Santiago (Jeremías Batto Collini). Aunque parecen la pareja ideal, ella empieza a sentir el desgaste de la relación. Tras pedirle la separación, llegan a un acuerdo y deciden tomarse 100 días para ver si aún quieren estar juntos. Eso sí: deberán atenerse a un decálogo repleto de derechos, obligaciones, reglas y límites.

Antonia Salinas (Dupláa) está casada con Coco Carulias (Pablo Rago) y trabaja en una inmobiliaria. Es hija única de una pareja de clase media con un taller mecánico: su madre falleció cuando ella era chica y fue criada por su papá Gino (Osvaldo Laport). Antonia es una mujer que siempre se valió por sí misma. Quedó embarazada de joven y crió a su hija Juani (Maite Lanata) con la ayuda de Coco, que se hizo cargo de ella sin preguntar demasiado acerca del padre biológico.

El destino hará que Antonia se reencuentre con el amor de su vida, Diego Castelnuovo (Luciano Castro), al que conoció en la juventud. Y esto, sumado a la decisión de Laura, hará que Antonia se replantee su relación con Coco y se anime a acercarse a su verdadero amor. La onda expansiva de la decisión de Laura y Antonia hará que todas las parejas del grupo de amigos del cual forman parte comiencen a cuestionarse sus relaciones.

"Es una comedia que ahonda en la realidad, en un momento donde la ansiedad es un factor muy importante en los vínculos", dijo Sebastián Ortega, responsable de Underground, al presentar la tira en conferencia de prensa.

Nancy Dupláa, por su lado, apuntó que la tira "habla de esas relaciones que están estancadas y que en algún momento la pareja se empieza a hacer ciertas preguntas: cosas que no pasan, cosas que ya no se sienten y esa pregunta infaltable de si soy feliz o no soy. ¿Lo que me depara en mi futuro es esto o hay más que esto? Son preguntas que muchas parejas no se hacen para seguir en la comodidad, en esos matrimonios sin diálogo o donde no hay comunicación", reflexionó.

Carla Peterson, que no hacía ficción desde "Guapas" (2014), destacó: "El objetivo es la diversión, pero al mismo tiempo es una historia profunda, dramática y real, que le permite a la gente identificarse".

La competencia por el rating

"100 días para enamorarse" competirá con "Simona" (El Trece), la creación de Polka con Angela Torres que viene liderando el rating en el prime time, en una época en la cual los números del rating en la televisión abierta vienen en baja. "El público nos va acompañar porque el elenco es espectacular y la ficción es de gran calidad, las historias son emotivas y muchos se van a sentir reflejados. No me pasó muchas veces estar rodeado de grandes actores que ya son figuras", dijo Juan Minujín. "Obviamente que el streaming existe y es real que mucha gente ve las tiras en las páginas de internet de los canales, son hábitos que se van modificando. Lo que no cambia es que la gente quiere seguir viendo historias bien contadas", agregó el actor.

Acerca de los ciclos importados que miden bien, Minujín fue terminante: "Defiendo la ficción nacional por la cantidad de gente que está involucrada, porque es una fuente laboral y porque creo que la sociedad que no tiene la capacidad de ficcionalizar se va empobreciendo. No digo que las novelas turcas sean malas o buenas, pero es importante que la sociedad se pueda contar a sí misma", aseguró.

Con respecto a las elecciones de los televidentes, Carla Peterson manifestó: "Seguramente nos van a elegir porque esta historia les va a encantar y se van a reír. La gente no duda cuando ve una buena ficción, como pasó con «Sandro, la serie». Esta comedia tiene todo para que les guste".