Una comedia que pone en jaque el machismo de la gauchesca

"Ojo de pombero" se presenta este viernes en el teatro La Comedia. Su director Toto Castiñeiras habla de la fascinación de los mitos rurales. "Me convoca el encubrimiento que tiene que ver con el patriarcado y la solidaridad del campesino", dijo el autor.

El mito rural del pombero generó fascinación en Castiñeiras. La leyenda relata la existencia de un duende de la mitología guaraní que habita en los bosques del noreste del país. Los gauchos prefieren tenerlo de amigo y le hacen ofrendas para que les garantice el alimento, pero las mujeres le tienen pavor, porque en la noche de carnaval sale a seducirlas y a abusar de ellas.

En palabras de su director, la obra tiene mucho humor, trabajo corporal, visual, y un texto sumamente poético. “Es este lenguaje el que me interesa en relación a una evocación del campo, que poco conozco, pero que me convoca y me sugiere ficción y mucho imaginario”, dice en una charla con Escenario, sobre su inspiración en la narrativa gauchesca.

Con ojos en el presente

pombotra.jpg

“Ojo de pombero” expone el abuso hacia las mujeres y pone en jaque sobre el escenario los valores machistas de la gauchesca tradicional.

La obra se centra en una noche de carnaval y cuenta la historia de una familia de mujeres en la que la madre decide salir a cazar a esta criatura que representa una amenaza. “Se sabe que durante la noche de carnaval se despiertan los espíritus más diabólicos, es cuando el pombero se hace presente en la figura del abusador. Y aparece el personaje de esta madre, la Juana, que sale con su lazo a cazarlo. Esta es la excusa para tocar un poco estos temas”, dijo Castiñeiras.

Y agregó: “Así como me convoca este tema del encubrimiento que tiene que ver con el patriarcado, también me convoca esa solidaridad del campesino que le hace ofrendas al pombero para tener una buena cosecha”.

Sobre su trilogía inspirada en el género campero, el director explica: “Las tres obras ponen en cuestión los principios del patriarcado y de la gauchesca. No está hecho de forma consciente, siento que me lo cuestiono en la medida que voy fluyendo en el armado de la obra”.

Y consideró: “La gauchesca me sirve para hacer un cuestionamiento de género. Hay una composición de los personajes que no tiene directamente que ver con el mundo de lo masculino y lo femenino. Y en este cuestionamiento que hago, la gauchesca me sirve porque es un género donde aparece en primer plano los valores del patriarcado”.

Como es habitual en los espectáculos de Castiñeiras, en “Ojo de pombero” también está presente el cuestionamiento sobre los límites y las fronteras del género. Los personajes, tanto femeninos como masculinos, son representados y representadas por un elenco diverso.

La comedia también anuncia una venganza. Se trata de la Juana, esta madre que está dispuesta a cazar al pombero para hacer justicia. Una empresa atrevida que se presenta como una metáfora de la realidad presente.

Para el director, no hay un pensamiento puesto en radicalizar algo de lo que actualmente está sucediendo, pero confirma que su obra es seguramente una metáfora de estos tiempos, en la medida que él mismo trabaja poniendo el ojo en el presente. “Pienso en algo mucho más grande y atemporal, que tiene que ver con lo que va sucediendo en la escena, que seguramente está impregnado por lo que sucede, por lo que pienso, escucho y opino. Pero no está primero el pensamiento sobre el femicidio, el abuso y después la escritura, sino que voy comprendiendo en la escritura que el mito tiene que ver con esto y voy aceptando que tome la escena”, explicó el director.

“Ojo de pombero” es una comedia, pero además de humor la obra no se priva de ofrecer al público otras emociones. “Es un espectáculo donde las fricciones que existen en el humor generan un pensamiento que muchas veces tiene que ver con lo dramático. Pero tanto visualmente como en la acción, no pretende ser una tragedia sobre esos temas sino que quiere plantearlos desde el humor.”, concluyó el director.

Seminario para la expresión

dirc.jpg

En el marco de “La Comedia en curso” (el programa de formación del teatro municipal La Comedia), Toto Castiñeiras dictará el seminario “Intérprete físico. Entrenamiento y pruebas sobre la actuación y la dramaturgia corporal”. El espacio de formación se desarrollará los días viernes 6 de mayo, de 14 a 17, y sábado 7, de 10 a 13, en el teatro La Comedia, y estará a cargo del actor, dramaturgo, director teatral y artista del Cirque du Soleil, Toto Castiñeiras.

El curso, que cuenta con cupos limitados, está dirigido a actores, actrices, bailarines, bailarinas, artistas circenses y estudiantes de artes escénicas. La inscripción estará abierta hasta el jueves 5 de mayo y se realiza en la boletería del teatro de martes a viernes, de 9 a 19, y los sábados, de 9 a 13.

El método de Castiñeiras sobre la interpretación física es un sistema expresivo corporal que basa sus soportes en la abstracción y lo simbólico. Surge del movimiento, el trabajo es individual pero el objetivo es la creación de un pulso en equipo. Plantea un cuerpo grupal, presente, en tiempo y espacio.

Este seminario propone un espacio de cuestionamiento y trabaja sobre el problema de lo expresivo, el intercambio artístico y el pensamiento en relación al hecho escénico. El taller es de entrenamiento y prueba, y la forma del mismo es similar a la que Toto Castiñeiras utiliza para crear sus obras. Para más consultas comunicarse al mail capacitacion@teatrolacomedia.gob.ar.