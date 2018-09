Una chica trans agredió a Juanita Viale en la calle

Juanita Viale sufrió una agresión en la calle, cuando viajaba en el auto con sus hijos y recibió un proyectil en el vidrio. En "Pamela a la tarde" difundieron el video que filmó la supuesta agresora, una chica transexual.

El hecho, según narraron desde el programa de América TV, se produjo en Vicente López. Cuando Juana recibió el impacto se bajó furiosa del auto y le gritó a la autora del hecho.

Se supone que la atacante habría urdido todo el plan para que la actriz se bajara del auto y mostrara su reacción, para lo cual la filmó y difundió el video.

video juanita viale



La presunta atacante le dice: "¿Qué venís a insultar?", a lo que Juanita responde "Yo no te dije nada, ni abrí la boca. Estaba en el auto con mis hijos cagándome de risa y vos no venís acá y no me venís a tirar nada en la cara". A lo que la agresora sostiene: "¿Me insultaste porque me viste con la ropa de tu ex pareja?"

La actriz se muestra entonces confundida: "¿Qué ex pareja?", y su interlocutora (no se conoció su identidad ni se vio su cara) insiste "vos sabés muy bien". Finalmente, Viale afirma: "No me voy a mover de acá. Te voy a hacer una denuncia por violenta".