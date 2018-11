Una carrera entre España, Italia y Argentina

La carrera de Sabrina Garciarena se dividió entre Argentina, España e Italia, donde grabó series y películas, y dijo que la experiencia fue siempre "cien puntos". Sin embargo en esta etapa que la encuentra con dos hijos y en pareja con Germán Paoloski, periodista y conductor del programa deportivo "Nunca es tarde", dijo que la familia es su prioridad. "En realidad hacía una vida de algún actor que filma allá y vuelve. Mi base la tenía en Buenos Aires. Tenía un departamento que alquilaba en Madrid y ahí surgían películas, series. Iba y venía. Era más joven, no tenía hijos, me dejaba llevar por el trabajo. Fueron cinco o seis años así. Siempre trabajando con manager en España, en Argentina y trabajé mucho para Italia. La experiencia fue cien puntos siempre".

La actriz dijo que aún con su nueva realidad, retomaría ese ritmo. "Me encanta, por mí agarro la valija, la familia y me voy, pero a Germán también le va muy bien en Buenos Aires. El tiene mucho trabajo, es productor, tiene su propio programa. Ahora que nacieron mis hijos me pasa que son decisiones más en familia. Antes decía «sí mi amor, me voy, vuelvo en tres meses», y él me re bancaba y yo lo re bancaba, pero la realidad es que ahora no descarto poder hacerlo pero sería un proyecto con la familia".