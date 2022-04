Una canción de Tini Stoessel y María Becerra fue cancelada en México

Las autoridades solicitaron que el tema musical Miénteme no sea difundido porque según ellos la letra incita a la violencia machista, y el país está atravesado por una ola de femicidios

La canción Miénteme se convirtió en un verdadero éxito a nivel mundial, a tal punto que fue la más escuchada en las plataformas digitales y actualmente su videoclip posee más de 300 millones de visualizaciones en Youtube.

Algunas de las frases que canta Tini, y que según los gobernantes mexicanos justifican la cancelación del tema son las siguientes: "Haz lo que tu quieras conmigo, "Por fa miénteme" o "Si las miradas mataran, tan-tan-tan tú y yo no estaríamos vivos".

No es la primera vez que en México cancelan una canción, ya que años atrás también censuraron Mayores, de Becky G, por su polémica letra. La cantante estadounidense no estuvo de acuerdo y acusó que la medida era "sexista ya que con un hombre no hubiesen actuado igual".

Hasta ahora ni Tini Stoessel ni María Becerra hablaron sobre esta sorprendente censura de su tema musical.

Sin dudas que la ola de femicidios en México es alarmante, ya que en 2021 la violencia de género sumó un total de 3.462 mujeres asesinadas de enero a noviembre, con un promedio de más de 10 mexicanas muertas al día, sin contar las cifras de diciembre que aún no han sido publicadas.

De acuerdo con las cifras que brindó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las más de 3 mil asesinadas, 922 fueron víctimas de femicidio, clasificado como el asesinato de una mujer por razones de género o violencia machista, mientras 2.540 sufrieron un homicidio doloso, según reseñan los medios.

Este escalofriante número provocó protestas y marchas callejeras de las mujeres mexicanas han salido a protestar, y entre las medidas que el gobierno consideró oportunas, fue la cancelación del tema Miénteme que hacen Tini y María Becerra, determinación que causó indignación y sorpresa, las que quedaron reflejadas en las redes sociales.

La letra de la canción Miénteme

Dale, miénteme

Haz lo que tú quiera conmigo

Dime que esta noche yo soy tu bebé

Y mañana somo amigo, amigo

Por fa, miénteme

Haz lo que tú quiera conmigo

Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé

Y mañana somo amigo, amigo

¿Quién dijo amigo’?

Si te conozco mucho má sin la ropita

Sé que tenía ganita de estar conmigo

Aunque cuando alguien te me ve sin su amiguita

Sé que tú necesita

’Si la mirada mataran, tan-tan-tan

Tú y yo no estaríamo vivo pa opinar-nar-nar

Cuando estamo acompañado solo e bla, bla, bla

Pero si tamo solito e mucho muah, muah, muah

Si la mirada mataran, tan-tan-tan

Tú y yo no staríamo vivo pa opinar-nar-nar

Cuando estamo acompañado solo e bla, bla, bla

Pero si tamo solito mucho muah, muah, muah

Dale, miénteme

Haz lo que tú quiera conmigo

Dime que esta noche yo soy tu bebé

Aunque mañana somo amigo, amigo

Por fa’, miénteme

Haz lo que tú quiera conmigo

Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé

Y mañana somo amigo, amigo

Toy má clara que el agua

Baby, fluyo aunque mañana te vaya

Yo no sé qué me pasa

Pero hoy quiero pasarme de la raya

Porque si me besa

La gana se me suben a la cabeza

Hoy mezclamo el tequila con cerveza

Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, dale, confiensa

Porque si me besa

La gana se me suben a la cabeza

Hoy mezclamo el tequila con cerveza

Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, solo confiensa

Dale, miénteme

Haz lo que tú quiera conmigo

Dime que esta noche yo soy tu lady

Aunque mañana somo amigo, amigo

Por fa, miénteme

Haz lo que tú quiera conmigo

Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé

Y mañana somo amigo, amigo

¿Qué importa?

Si la vida es una sola, ¿qué importa?

Ya tú sabe que esta noche e bien corta

Tú y yo estamo pa vivir el momento

¿Qué no im-, qué no im-, qué no importa?

Si la vida es una sola, ¿qué importa?

Ya tú sabe que esta noche e bien corta

Tú y yo estamo pa vivir el momento

¿Qué no importa?

Por fa