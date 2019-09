Una apuesta a largo plazo a favor de un cine histórico

El cine Monumental tuvo una nueva oportunidad después de su larga historia. La tradicional sala de San Martín y San Luis pronto cumplirá un año desde que comenzó la renovación integral encarada por un grupo societario que se dedica a rescatar de la demolición o de un destino de iglesia o supermercado a salas cargadas de historia, desde Neuquén hasta Santa Fe. El ahora llamado Nuevo Monumental y los rosarinos pueden volver a disfrutar de una sala reconstruida casi desde cero, con el confort y la tecnología disponible en cualquier cadena internacional. La apuesta superadora de la compañía fue transformar el complejo de un espacio de "artes combinadas", donde se podrán realizar convenciones, obras de teatro y stand up en forma simultánea a la exhibición cinematográfica en el cual tendrán un lugar destacado los artistas rosarinos. Mariano Escudero, integrante del grupo societario, y Adrián Ortiz, director de contenidos del Nuevo Monumental, adelantaron cómo evolucionará esta ambiciosa propuesta y cómo serán los festejos oficiales que se realizarán en diciembre.

—¿Qué potencial encontraron en este cine en particular?

Mariano Escudero: Lo primero que vimos fue el valor que tenía para la gente, son cosas que no las tienen todas las ciudades, que tienen mucho tiempo e historia, y que se disfrutan en familia. Después, el potencial lo vimos rápidamente porque estaba totalmente venido abajo y tenía la opción de un rescate muy lindo. Y a eso nos dedicamos, a rescatar diferentes cines en diferentes puntos del país. Ahora se cumple un año y estamos muy contentos con la recepción que tiene de parte de la gente, que apoyó mucho a un equipo que está invirtiendo en su ciudad y con un valor tan importante como el que le da el rosarino a sus cosas. Nosotros notamos rápidamente el sentido de pertenencia y fuimos bien recibidos por recuperar algo que tiene mucho valor sentimental y eso para nosotros es un orgullo.

—¿En qué otras provincias encararon el rescate de salas de cine?

—Hemos participado en la zona de Neuquén, Río Negro, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Nos dedicamos principalmente a las grandes urbes, en cines que están en pleno centro, que no se encuentran en un shopping y que sabemos que pueden tener una segunda vida y no va a terminar en un iglesia o en un supermercado, que ha pasado en otros lugares. Nos dedicamos a esto con mucha pasión para ofrecer una propuesta diferente a la de una cadena porque nos involucramos con la gente.

—¿Cuál es el diferencial con una cadena de cine internacional?

Adrián Ortiz: Este cine tiene que ver con nuevas propuestas, lo vamos a posicionar como un centro de convenciones porque podés tener charlas en simultáneo, capacitaciones vía streaming, salas stadium con las mejores butacas del país, proyectores y sonido. Va a ser un centro de convenciones con siete salas que pueden trabajar de manera independiente y con diferentes capacidades. Por otro lado estamos terminando la sala de teatro, que es otro diferencial con respecto a otros complejos, no sólo por la ubicación del cine sino también para tener un público que no sólo le gusta el cine, sino también otras artes. Teatro quiere decir obras de teatro, stand up, colaciones y graduaciones de colegios, recitales. Y además de eso el lugar va a contar con presentaciones de bodegas, de libros. Hicimos una alianza con la Crack, Bang, Boom, un evento rosarino muy importante y de mucha calidad equivalente a la Comic Com e iremos haciendo un montón de actividades con artistas rosarinos. En realidad va a ser un cine con otras actividades, con las mismas películas que otros complejos, pero con una oferta muy amplia.

—¿Tienen algún espectáculo pautado?

—Estamos trabajando para noviembre un espectáculo musical con un artista rosarino muy conocido, básicamente enfocado a una revista de tango. Teníamos mucha discusión interna si íbamos con alguien de renombre de Buenos Aires o con alguien rosarino para darle esa impronta de que Rosario tiene una sala y Rosario va a apoyar a los rosarinos con talento. Y estamos pensando entre fin de noviembre y la primera quincena de diciembre, hacer la apertura oficial, con corte de cintas, la presencia de artistas, un show de teatro y cine, algo al aire libre, algo que los rosarinos recuerden.

—¿Cómo quedará conformado el espacio del Nuevo Monumental cuando funcione a pleno?

—De las antiguas 9 salas quedaron siete con capacidades técnicas maravillosas. Una de las salas es cine y teatro con un escenario y 280 butacas y otra estará preparada con tarimas para stand up y espectáculos más pequeños con 180 butacas. Hoy el complejo tiene 1200 butacas antes tenía 1500 en nueve salas, pero nosotros preferimos quitar capacidad de asiento y dar muchísima más comodidad, asientos más confortables, más espacio entre filas, más espacio de lobby. Trabajamos más en el confort y achicar la oferta de pantalla a tratar de meter más butacas y más espectadores con poca comodidad. Eso además de que el Nuevo Monumental está hecho totalmente a nuevo, tiene los precios más bajos de toda la ciudad como estrategia para que la gente vuelva al cine de su ciudad y con la misma calidad de cualquier cine del país.

—¿Cómo se adecuó la programación a los modos de consumo que marca el cine mainstream?

—Todavía estamos en ese proceso porque cuando inauguramos lo hicimos con pantallas que se iban abriendo a medida que se iban terminando. La última sala se inauguró a final de julio, así que al día de hoy pasaron dos meses. Estamos trabajando mucho en conocer el hábito y escuchando muchísimo lo que quieren ver los rosarinos. Primero porque este siempre fue un cine muy popular y lo seguirá siendo, pero con esta gran oferta que le vamos a incorporar queremos traer películas de otros estilos, con un contenido social, no sólo películas efectistas sino otras con otro contenido. Gradualmente estamos incorporando eso a la grilla de programación y tratamos de sostenerlo durante un tiempo para ver la respuesta del público, sobre todo en el centro, que hay mucho público adulto y muchos estudiantes que por ahí prefieren algo no tan popular. Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio justo para que en este cine se encuentren todos los públicos y no tengan necesidad de cruzar toda la ciudad para ir a un shopping.

—¿Por qué apuestan al cine, aún con el avance del streaming?

—Parte de la respuesta está en el potencial que le dimos a este proyecto. Primero porque este complejo tiene un gran sentimiento con los rosarinos. Cuando la gente tiene sentido de pertenencia, generalmente vuelve. Sabemos que el rosarino es muy de lo suyo. Pensamos poner en valor este complejo, sobre todo teniendo en cuenta que casi todos los rosarinos pasaron por este cine. Y segundo porque con el diferencial que vamos a tener con el resto de los cines, es que el cine es solamente una porción, porque será cine, más teatro, música, clases y seminarios de cine que van a complementar actividadedes como talleres, todo simultáneamente durante la semana. No estamos apostando a cine nada más, sino a artes combinadas

—Si bien esto es un emprendimiento comercial, ¿cuánto tiene de romanticismo?

—Desde mi lado tiene gran parte de romanticismo. Cuando les presenté el negocio a los inversores les dije que este cine estaba a punto de cerrar. Tuve la suerte de encontrarme con el dueño anterior y él me lo ofreció porque sabía que íbamos a encontrar gente que quisiera continuar e invertir en este cine. La verdad que no tuve que buscar mucho. Con Mariano venía trabajando y los socios estaban muy interesados en el proyecto. Tiene una base de romanticismo muy importante. Nosotros amamos lo que hacemos, nos dedicamos, vivimos del cine cada uno desde su lado. Y después tiene un gran lado de locura que es haber invertido en este momento. Diría que es un 50 y 50, locura y romanticismo. Es como el amor. En nuestro caso tenemos los dos contrapuntos, pero somos totalmente conscientes de que estamos enamorados del proyecto y de lo que hacemos, pero también conscientes de que nos podíamos pegar un piña a pesar de que estábamos muy seguros del proyecto. Y acá estamos, felices, contentos y muy felices de estar en esta ciudad y recibiendo todos los días muy lindos comentarios.