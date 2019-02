Una actriz madura que busca cómo subir la apuesta

Hace poco más de dos años, Anne Hathaway se convirtió en madre de Jonathan Shulman, fruto de su amor con el actor Adam Shulman. La maternidad ocupa ahora gran parte de su vida, pero su agenda volvió a estar activa en 2018. La actriz tiene algunos proyectos que están a punto de estrenarse, entre ellos "The Hustle", una nueva versión de "Dos pícaros sinvergüenzas" en la que todos los papeles son interpretados por mujeres. También estará en "The Last Thing He Wanted", basada en la novela que Joan Didion publicó en 1996, sobre una periodista que renuncia a su empleo en un diario para convertirse en una comerciante de armas para una agencia del gobierno. Y, como si fuera poco, la estrella de 36 años volverá a su primer amor con "Diario de la princesa 3", la segunda secuela de la comedia que la lanzó a la fama en 2001. El mundo de las series tampoco le es ajeno. Hathaway será parte del elenco de "Modern Love", una serie de Amazon basada en la columna del New York Times del mismo nombre que explora las relaciones, el sexo y el amor. "Soy el tipo de actriz que siempre se está preguntando: ¿Cómo puedo subir la apuesta? ¿Cómo puedo transformarme?", confesó la estrella en una entrevista reciente.