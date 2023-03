Una actriz de "Los juegos del hambre" denunció abuso sexual durante el rodaje

En un posteo de Instagram , Malone publicó una imagen tomada en Francia justo después de finalizar el rodaje de “Sinsajo: Parte 2” (“Mockingjay: Parte 2” en el inglés original), la tercera parte de la popular tetralogía que tuvo a Jennifer Lawrence como protagonista. En el texto que acompaña la fotografía, contó: “A pesar de que este tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, porque estaba pasando por una mala separación y también había sido sexualmente abusada por alguien con quién había trabajado , también estaba muy llena de gratitud por este proyecto, la gente que conocí y el papel increíble que me tocó interpretar”.

Jena Malone tenía 29 años durante el rodaje de “Sinsajo: Parte 2”, la cual fue filmada a finales del 2013 y estrenada en 2015. La actriz no reveló la identidad de la persona que abusó de ella, ni si esta formaba parte del equipo de “Los juegos del hambre” en el momento en que ocurrió el hecho. Por el contrario, la oriunda de Nevada hizo énfasis en el proceso de sanación y recuperación que atravesó y continúa atravesando: “He trabajado mucho para sanar y aprender a través de la justicia reparativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y conmigo misma. Ha sido muy difícil hablar de ‘Los juegos del hambre’ y de Johanna Mason sin sentir la agudeza de ese momento pero estoy lista para seguir adelante y reapropiarme del disfrute y los logros.”