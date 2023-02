Un video de Chano se volvió tendencia en Twitter: "Si me ves en la gilada botoneame"

Santiago Chano Charpentier está internado desde el sábado 18 de febrero con un cuadro de neumonía en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Su delicado estado de salud causa gran preocupación en su familia y amigos , como así también entre sus fans que siguen vilo día a día la evolución del ex líder de Tan Biónica. Este viernes convirtieron su apodo en tendencia en Twitter, pero no por su padecimiento sino por un motivo diferente.

Embed Me rompe el corazón ver estas cosas, posta. Ojalá Chano pueda salir de una vez de todo ese infierno. pic.twitter.com/1hECBRsk4p — Aye (@_venusandmars) February 22, 2023

“Todo el mundo me invita todo. Es difícil decir que no. A mí me dicen “Chanito, querido, tomá” y a veces puedo (decir que no), muchas veces puedo. Y a veces no. Me da re pena decir esto y confesarme así”, contó Chano, y siguió: “Tengo mi terapeuta, tengo mis cosas, ¿vos me querés ayudar un día? Si un día me ves haciendo algo, botoneame”. Sus palabras conmovieron a su incondicional legión de seguidores que replicaron el video en las redes sociales.

“Yo creo que no va a pasar, que no voy a consumir más. Porque estoy bien hace un montón de tiempo”, afirmó quien fuera el líder de Tan Biónica. Y finalizó: “Yo tengo ese compromiso y se lo digo a cualquiera que me vea: el que me vea haciendo una gilada, que me botonee, loco. ¿Por qué? Porque la única forma es tocar fondo”.