Un vibrante policial con la marca del Nuevo Cine Rumano

"La Gomera", el premiado filme de Corneliu Porumboiu, se estrena hoy en Rosario. La película, protagonizada por Vlad Ivanov y Catrinel Marlon, es un policial con toda la impronta del llamado Nuevo Cine Rumano.

La historia gira sobre el derrotero de Cristi (Vlad Ivanov), un policía rumano que, a la vez, es soplón de la mafia. Desde Rumania viaja hasta La Gomera, una de las Islas Canarias, para aprender el silbo gomero, una lengua utilizada en el lugar. Pero todo cambiará rápidamente, dado que, como en su país se encuentra bajo vigilancia policial, pretende utilizar la ancestral forma de comunicación canaria para comunicarse con la mafia. ¿El objetivo? Sacar de la cárcel a Zsolt (interpretado por Sabin Tambrea), que es un turbio hombre de negocios y, en rigor, es el único que sabe dónde están escondidos 30 millones de euros.

El director Corneliu Porumboiu nació en Rumania en 1975, se graduó en la Universidad de Drama y Film de Bucarest y muy pronto sus primeros cortometrajes fueron premiados. Tal es el caso de "Liviusdream", "Gone With The Wine" y "A Trip To The City", distinguidos con varios premios internacionales, incluyendo el de Cinefondation en el Festival de Cannes de 2004.

Después de ser residente de la Cinefondation en Francia, en 2006 dirigió su ópera prima, "Bucarest 12:08", estrenada en la quincena de realizadores de Cannes, donde obtuvo el primer premio, la Cámara de Oro, otorgada por un jurado que presidían los hermanos Dardenne.

En 2009, también en Cannes, obtuvo el premio a la mejor película en la sección Un Certain Regard con su filme "Policía, adjetivo", ampliamente elogiado por la crítica internacional. Otros títulos reconocidos fueron "Cae la noche en Bucarest" y "El tesoro". "La Gomera", su nueva producción, integró la competencia oficial del Festival de Cannes y el Festival de Cine Europeo de Sevilla de este año, encuentro donde obtuvo el galardón al mejor guión.