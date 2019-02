El ciclo Rosario bajo las Estrellas propone un programa triple con la presentación de Emme (Mariela Vitale) y la banda Micky's, The Rock and Rule Swing Orchestra y el músico y compositor rosarino Tiago Galíndez. La cita será hoy, a las 21, en el Anfiteatro Humberto de Nito, del Parque Urquiza, con entrada gratis. En caso se lluvia, el espectáculo se realizará mañana.

Emme estará al frente de Micky's, integrada por once músicos locales que se reúnen para homenajear a Luis Miguel e interpretar las versiones de sus más grandes canciones. Acompañan a la cantante Mia Folino Lizarazu, Fabrizio Bufalino Mora, Rama Molina (guitarra), Julián Gallo (bajo), Francisco Alduncin (batería), Axel Introini (teclado), Silvio Marzolini (teclado), Ezequias Aquino (saxo alto y tenor), Nahuel Aschei (trompeta) y Franco Espíndola (trombón).

También se presentará The Rock and Rule Swing Orchestra que despliega una puesta de nivel internacional con un repertorio basado en el estilo surgido a nivel mundial en la década del 90' denominado "neo swing". El viejo espíritu festivo y de alta calidad musical de las viejas big bands de los años 30 y 40 vuelve renovado a partir de la mezcla del swing de aquella época con otros géneros musicales como el rockabilly y algunos subgéneros del rock and roll, como así también toques de música latina.

Es a través de ese estilo musical que el grupo ha logrado posicionarse como una de las bandas referentes del movimiento, distinguiéndose a través de composiciones propias y arreglos originales. En el año 2013 pasa de la formación reducida de diez músicos a la de big band completa, incluyendo trece instrumentos de vientos y con un total de veinte artistas en escena. Esta transformación marcó el nacimiento de la primera big band de neo swing del país. La Big Band es dirigida por Hernán Biancardi, a cargo, además, de la voz, piano y arreglos.

También actuará el músico y compositor rosarino Tiago Galíndez, líder de Tiago & Los Pájaros, grupo con el que editó dos discos. "Diario de carretera", su último trabajo, fue editado en noviembre de 2018. Con 20 años de carrera, el músico lleva adelante también un amplio abanico de proyectos como The Kavanaghs, banda con la que realizó giras por Estados Unidos e Inglaterra y editó cuatro discos. Lideró Ravi Sup, Tiago & The Vibrations y formó parte de los emblemáticos Los Bitle.

En 2017 realizó el show "Come fly with me" junto al Ensamble Municipal de Vientos dirigido por el maestro Fernando Ciraolo, con arreglos de Hernán Biancardi, en el que se celebró la carrera de Frank Sinatra con un magnífico show en el teatro municipal La Comedia.