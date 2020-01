Jimena Barón empezó el año con problemas de salud. Primero fue durante en Villa Gesell, donde debió cancelar un show, y ahora en la Fiesta Nacional del Lago, en Entre Ríos.

Apenas terminó el recital, la actriz y cantante sufrió un bajón de presión y debió ser asistida por profesionales médicos.

"¡Humor a la vida siempre! ¡Estoy bien! Tuve un bajón de presión y me costó un poquito recuperarme", tranquilizó a sus fans en su cuenta de Instagram, donde también también explicó: "Así y todo el show lo hicimos completo (yo andaba turula ya en la mitad, pero profesional siempre) y fue increíble la energía y la cantidad de gente".

Y contó que, al terminar el show, se dirigía al camarín e hizo "cinco pasos sin entender nada".

"Cuerpo a tierra, al sopi patas para arriba, mi presión era inexistente. ¿Venimos trabajando demasiado? Sí. ¿Las vacaciones fueron demasiado cortas? Sí. ¿Mi cuerpo me está haciendo piquete? Claramente", añadió.

Jimena ya había sufrido gripe con broncoespasmos en Villa Gesell, días atrás, según detalló en la redes sociales. "No arrancó el año como pensé. Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: sí, te devorarás el 2020 pero calma, wachina, empezarás pachuchina", escribió entonces.