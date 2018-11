Un Rosario punk que siempre estuvo cerca

El punk surgió en los 70 sobre la ola de un rock rápido y simple basado en una estética contracultural y letras que iban desde una pintura de lo cotidiano hasta la crítica social. Bacorales tomó de ese elixir para componer "Rosario", un disco recién salidito del horno que es un pantallazo de las luces y sombras de la ciudad. El grupo liderado por el vocalista Guillermo Ignacio Morales lanzó un trabajo que ya desde las participaciones especiales asoma como atípico y atractivo. Lo más lógico es el pulso punk de Ramiro "Rata" España, de Bulldog, pero sorprenden las voces del Pájaro Gómez, en la previa con fernet de "Niñito cordobés" y de Miguel Angel Tessandori en el cierre del CD. "Esta obra es emotiva, pintoresca y fontanarroseana por donde se la escuche" dice el periodista deportivo. Y un poco de eso transpira este disco. Porque si algo queda claro a lo largo de los 25 minutos que duran los 11 temas de Bacorales es el sentido de pertenencia que tienen con la ciudad. Así, irán de la tarde en La Florida en la mesa con amigos de "Porrón veranero" hasta la postal de las charlas de política, fútbol y mujeres en el bar El Morocho del Abasto, y también el "amor en La Gallega entre fiambre y mortadela". Pero también proponen que "es tiempo de unirse y no pelearse más" por la rivalidad de rosarinos y cordobeses en "Niñito cordobés" o rozan la ironía en "Municipalidad" al expresar el deseo de encontrar "la forma de no trabajar, yo quiero tener dinero que sea estatal". La relación crítica hacia la ciudad se ve en "Rosario" al lamentarse porque "la gente no sabe qué hacer", pero le declaran su amor en "Rosario es Punk": "No caben dudas que Rosario es la ciudad del punk, Fontanarrosa, fútbol y arte sin mediocridad". Bacorales es punk. Y son de acá.