También lo contó la cineasta, cuya ópera prima “Censor” tuvo muy buena valoración de la crítica que la consideró entre las mejores películas de terror de los últimos tiempos.

La realizadora compartió una nota de Variety, en donde cuenta que la filmará con el productor Rodrigo Teixeira, que trabajó en “Call me by your name”.

“Es una increíble, provocadora y relevante historia con una energía feroz en su corazón. Es un honor adaptar esta historia a la pantalla”, dijo Bailey-Bond sobre el texto.

libro11.jpeg "Las cosas que perdimos en el fuego", editado por Anagrama en 2016.

“Las cosas que perdimos en el fuego” es el último cuento del libro, donde Enriquez construye una trama dolorosa sobre la historia de un grupo de mujeres que decide quemarse ante la oleada de violencias machistas.

Enriquez dijo que para el relato tuvo dos disparadores: por un lado, el asesinato de Wanda Taddei en manos de su pareja, el músico Eduardo Vázquez, de Callejeros, luego de la tragedia de Cromañon; y por el otro, “una chica real que pedía dinero en el subte, estaba totalmente quemada, era muy atractiva y tenía un cuerpo impresionante”, según expresó a Página 12, donde trabaja la escritora.