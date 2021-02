Un rapero se incrustó un diamante de 24 millones de dólares en la frente

El rapero reveló esta nueva excentricidad a través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 13,6 millones de seguidores, con el texto “Beauty is pain” que traduce belleza es dolor.

En un video corto, Lil Uzi Vert, exhibe la impresionante joya en su frente, donde también tiene tatuajes y otras joyas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marni Life( NO STYLIST)1600 (@liluzivert)

Según contó el cantante en sus redes sociales, para poder comprar la joya tardó cerca de cuatro años ahorrando y verificó que fuese un diamante natural, autenticado, no cultivado en laboratorio y certificado por el GIA (Instituto Gemológico de América).

La semana pasada, el rapero anunció en su cuenta de Twitter que se realizaría el procedimiento y que tardaría todo el fin de semana en hacerlo, pero todos pensaron que se trataba de una broma.

Sin embargo, este miércoles el rapero sorprendió a los seguidores con el nuevo diamante que le compró a al famoso joyero Elliot Eliantte, el favorito de los raperos, por las espectaculares cadenas de brillantes y joyas que fabrica.

En su cuenta de Twitter, el rapero afirmó que “Esta piedra es tan cara que llevo pagando por ella desde 2017. Es el primer diamante rosa que vi en mi vida”.

diamante4.png

Quién es Lili Uzi Vert

El verdadero nombre de Lili Uzi Vert es Symere Woods y nació en Filadelfia, Estados Unidos en 1994. El cantante, que también es compositor, fue descubierto por el productor Don Cannon que esuchó una de sus canciones. Más tarde, Uzi Vert firmó su contrato con DJ Drama, Don Cannon y el sello discográfico Leighton Morrison, Generation Now y Atlantic Records.

Dentro de su discografía se destacan las canciones Money Longer, You Was Right y Ps & Qs.

Lil Uzi Vert - Money Longer

En 2016 realizó una colaboración con Wiz Khalifa y lanzaron el sencillo Pull Up. también tuvo una aparición especial en la canción Bad and Boujee de Migos, que en enero de 2017 alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100 USA.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, el rapero afirmó que se retiraría de la música, al parecer por problemas discográficos y tras el lanzamiento de su segundo álbum llamado Eternal Atake.

El rapero ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones al ser acusado de realizar actos satánicos. La acusación la realizó uno de sus competidores de batalla llamado Daylyt.

Este acusación tomó más fuerza luego de que, en 2016, durante una presentación y frente a la multitud de fanáticos, aseguró que todos estaban yendo al infierno con él.

Además, en agosto de 2017, Woods creó controversia al agregar imágenes satánicas a sus cuentas de redes sociales y decir frases a menudo asociadas con el satanismo como “666”. Woods con frecuencia promueve el satanismo en sus redes sociales, lo que fue lo suficientemente lejos como para garantizar que su sello discográfico le quite el acceso a Instagram.