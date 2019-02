Un padre busca justicia por mano propia por el asesinato de su hijo

Tras un escándalo de racismo que vivió en las últimas semanas (ver aparte), Liam Neeson regresa a la pantalla grande con "Venganza", un thriller que gira en torno a Nels Coxman, un barredor de nieve del pequeño pueblo de Kehoe en Colorado, que se estrena mañana en los cines rosarinos.

Recién nombrado Ciudadano del Año por sus servicios a la hora de mantener los caminos abiertos a la remota ciudad, la vida de Coxman da un giro inesperado cuando su hijo es asesinado por narcotraficantes locales.

La sed de venganza hará que Nels se ponga manos a la obra para buscar a los asesinos y acabar con cada uno de ellos, aunque sea lo último que haga.

El filme dirigido por Hans Petter Moland hace una revisión de su propia película (anteriormente protagonizada por Stellan Skarsg†rd), a la vez que da el salto a Hollywood.

Se trata de un thriller de acción escrito por Frank Baldwin y producido por Michael Shamberg, productor de grandes éxitos como "Django sin cadenas" y "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino. El director de origen noruego ya había indagado en la pantalla grande con filmes como "Zero Kelvin" (1995), "Aberdeen" (2000) y "The Beautiful Country" (2004), que fue seleccionada en Competencia en el Festival de Berlín.

Además de Liam Neeson, nominado al Oscar en 1993 por su papel en "La lista de Schindler", el elenco artístico cuenta con Laura Dern ("Alma salvaje", "Jurassic Park") y Emmy Rossum ("El día de mañana", "Río Místico").

"Un nido de gusanos". Así es como Liam Neeson describe metafóricamente lo que descubre su personaje en la película. "Interpreto a Nels Coxman, un hombre común felizmente casado con un hijo de 21 años. Vive al lado de una montaña afuera de un resort de ski llamado Kehoe. Durante el invierno, su trabajo es mantener el camino abierto porque se colapsan con mucha cantidad de nieve. Nels elige un camino de venganza, pero no se da cuenta de en qué se está metiendo. El cree que va tras un tipo que mató a su hijo. De hecho, todo se convierte en un torbellino de venganza y violencia. Y lo más interesante es que durante todo el filme hay una gran dosis de humor negro", contó Neeson.

Neeson ya protagonizó varios filmes sobre venganza anteriormente, como la trilogía de "Búsqueda Implacable", pero aseguró que en esta oportunidad, la experiencia fue distinta.

"Nels no está preparado para nada de esto. No viene naturalmente de él. Cuando Nels sale en busca de venganza no es consciente que se está metiendo con gente muy oscura, especialmente con la industria de la droga. El piensa que va detrás de un hombre que mató a su hijo, pero en realidad este hombre trabaja para una organización criminal llamada Viking", admitió el protagonista.

Es la primera vez que Dern y Neeson trabajan juntos. "Adoro a Liam como ser humano y es el mejor narrador de historias. Me hace reír tan fuerte que apenas hemos superado nuestra última escena. Empezamos a contarnos historias, luego seguimos adelante y, de alguna manera, las incorporamos a la escena. Me estaba riendo en voz alta, ¡y no se suponía que fuera gracioso! Lo pasé muy bien con él ", destacó Dern que interpreta a Grace, la esposa de Neeson.

Con respecto al director noruego, Neeson admitió que "es genial".

"Tiene una sensibilidad europea, ¡porque es europeo! Y hay algo muy relajado, muy tranquilo sobre él. También está muy, muy preparado. El mismo es un ex actor, dirige teatro y conoce el proceso del actor, así como también cómo contar una historia en una película. El extrae del guión las pequeñas sutilezas que nosotros, como actores, podemos resaltar para mejorar la historia, así también como el humor. Toma algunas decisiones muy interesantes. Sin dudas, trabajaría con él de nuevo", confesó Neeson.

El director noruego confesó que la idea de reversionar su propia obra no le pareció extraña sino más bien una oportunidad para apuntar al mercado hollywoodense: "Siempre dicen que no se debe hacer una remake de tu propia película, pero cuando pensé en eso dije, "¿por qué no?".

"No es que no esté contento con la versión original, pero la veo como una producción exitosa en Oslo, y ahora tuve la chance de hacer una nueva versión en Broadway para un público nuevo y con un elenco maravilloso", concluyó Moland.

en acción. Neeson interpreta a Nels Coxman, un hombre común que acaba de ser nombrado ciudadano del año y cuya vida da un giro completo.