Un nuevo movimiento dentro del stand up

"Nanette" fue muy elogiado por otros comediantes, pero algunos puristas criticaron que se lo llame stand up. Según ellos, no hay suficientes chistes. El comediante Mike Birbiglia aclaró que "Nanette" es parte de un movimiento reciente en la comedia que aspira a profundizar en tópicos poco convencionales. "Es una idea de adentrarse aún más en cuestiones personales. Y eso es lo que yo y muchos otros comediantes estamos haciendo", dijo. La misma Hannah Gadsby respondió a sus críticos en Twitter: "Mi programa NO es una comedia tipo stand up porque de mí no surge una forma artística pensada para y por hombres", afirmó. Su material previo se enfocaba más en su vida como lesbiana y alguien con sobrepeso. El especial va más allá: establece un vínculo entre la misoginia de Pablo Picasso y Donald Trump y luego destroza a Bill Cosby y a Harvey Weinstein, acusados de abuso sexual.