Un nuevo disco de estudio con influencia de los clásicos

El último disco de estudio de Molotov, "Agua maldita", se editó en 2014. Sin embargo, Paco Ayala adelantó que la banda está preparando un nuevo álbum. "Nuestro plan es entrar a grabar entre febrero y marzo del año próximo", contó. "Si bien el año pasado editamos el «MTV Unplugged», realmente no son temas nuevos sino reversionados. Así que esperamos que en el 2020 podamos entregar material inédito", agregó. Sobre las influencias de este próximo trabajo, el bajista apuntó a los clásicos. "Yo siempre he escuchado a artistas como ZZ Top y Eric Clapton", reconoció. "De las bandas nuevas me llaman la atención los Greta Van Fleet. Pero en mi iPhone tengo una larga lista de clásicos, tanto en español como en inglés. La otra noche con el grupo y estuvimos escuchando a Sumo, por ejemplo. Lo que más nos gusta son los clásicos, tal vez también porque estamos viejitos", explicó entre risas.