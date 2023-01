Un integrante de Casados con Hijos recibió una mala noticia en pleno éxito teatral

“Les voy a contar una cosa. En plena Navidad se fue (físicamente claro) mi otra mamá”, partió comentando. “No les pedí permiso a mis primos (sus hijos) para publicar esto... ojalá no me reten. Ella es mi nuevo ÁNGEL. Cada vez que estoy detrás de esa puerta de “Los Argento", miro al cielo y sé que me cuida y la escucho en cada aplauso, función a función”, agregó el actor con respecto a su tía.

“Canchera... con un humor ácido... moderna para su época... mi tía Argentina. Sí, Argentina. Mi “otra” MAMÁ”, finalizó Marcelo De Bellis muy triste por su pérdida, pero también seguro de que lo acompañará cada vez que se suba al escenario para hacer Casados con Hijos y cada proyecto que se proponga.