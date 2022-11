Un influencer se coló en la casa de Gran Hermano y lo dejó todo registrado

Martina tras su eliminación de Gran Hermano: "Entré a jugar, no a ser mejor compañera"

A continuación, Wandi se subió a un techo y comenzó a caminar hasta el tapial de la casa de Gran Hermano, y una vez allí, mostró a sus seguidores la vista del patio de la casa y de algunos participantes que se encontraban allí. "Bueno mi gente, acabamos de trepar por ahí, ¿quieren ver la casa de Gran Hermano? La van a ver", dijo el joven mientras filmaba el interior de la casa.

"No se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Si les gustó este video, pongan 'me gusta', comparan, que venimos para 'romper'", le dijo el influencer a sus seguidores, quienes luego viralizaron el post. Como acto final de su noche, el joven decidió tirar una remera a la casa con el nombre de "El Wandi". "Gente, tiro la remera y me tengo que ir rajando", dijo el tiktoker para luego lanzar la remera a través de los muros de la casa y cortar su video.

Lucila y María Laura se dieron cuenta de que algo había pasado en la casa y cuando fueron al patio encontraron la remera. La Tora, que ya sabía de qué se trataba todo eso, comentó: "Se coló en la casa y dejó la remera para decir que entró. El Wandi, es un loquito que se cuela a todos los lugares". La producción del programa no hizo más que encerrar a los participantes en una habitación y sacar la remera.