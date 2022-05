Un humorista ex ShowMatch organizó su fiesta de casamiento por canje

Rodrigo Rodríguez, conocido popularmente como Vagoneta, organizó la fiesta de su casamiento prácticamente sin invertir dinero, ya que prácticamente cubrió todos los gastos a través del canje . “Viva el canje viva el canje, me encantó la ambientación. Toda la pastelería y la fotógrafa es un show. Me salió gratis el más rico sushi, las empanadas, la picadita y el mejor coro vino a la iglesia a cantar el Ave María. Gracias a todas las marcas, el vestido fue lo mas”, cantó el actor sin tapujos el tema que inventó en torno a que hizo la boda con Jennifer, la madre de su hijo, a muy bajo costo.

El ex ShowMatch contrajo matrimonio este fin de semana en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio porteño de Flores, y compartió su felicidad no sólo por haber cambiado su estado civil sino también porque pudo hacer la fiesta por canje. “Que la gente se entere que me casé, el público se tiene que enterar lo lindo”, le comentó al programa Nosotros a la Mañana, y puso en valor lo bien que salió la idea de festejar con canjes, que admitió que no fue de él, sino de una organizadora de eventos que lo contactó al enterarse de su casamiento.