Un filme de Chile ganó el Oscar a mejor película extranjera

La chilena "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, protagonizada por Daniela Vega, se llevó hoy el Oscar a la mejor película extranjera en la 90 edición de estos premios.

La película, que se estrenó el año pasado en la Berlinale, donde se alzó con el Oso de Plata al mejor guión, es un drama centrado en una transexual aspirante a cantante de ópera (Vega) que pierde a su pareja. A ese dolor se suma el rechazo y la marginación a la que se ve sometida. Vega además hizo historia en los Oscar al convertirse en la primera transexual en presentar un premio.

La actriz introdujo durante la ceremonia el tema "Mistery of Love", de Sufjan Stevens, de la película "Call Me by Your Name".

"Los invito a abrir sus corazones para sentir la realidad y el amor", dijo Vega. Lelio se vio catapultado al éxito con "Gloria", la película con la que su protagonista Paulina García levantó el Oso de Plata a la mejor actriz en 2013. El director chileno nacido en Argentina en 1974, que se paseó por primera vez por la alfombra roja de los Oscar, acaba de filmar una versión de esta cinta en Hollywood con Julianne Moore en el papel de García.