Un fenómeno de música latina que tomó por asalto las redes

Adexe y Nau llevan la vida normal de dos adolescentes. Con 13 y 16 años estudian y siguen viviendo en Tenerife. Adexe, el menor, no se decide entre medicina, biología marina o diseño gráfico. Nau dice decidido que quiere estudiar criminalística. Pero la tecnología alteró los planes cuando su música se convirtió en un fenómeno y comenzaron a llenar teatros.

Con funciones agotadas en Buenos Aires, ciudad en la que ya participaron el año pasado del Pop Up Festival, llegan a Rosario por primera vez para mostrar su trabajo, una base de reggaeton y letras sobre su experiencia adolescente que ofrecen en su disco "Tu y yo" y que da nombre a la gira latinoamericana. Luego de pasar por Montevideo y Córdoba, actúan hoy, a las 19, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

Solamente YouTube, donde comenzó todo, arroja cifras millonarias: siete millones de suscriptores que los transformaron en los primeros artistas españoles en lograr esa cantidad; 2.000 millones de reproducciones en su canal online, mientras tres de sus videos estuvieron entre los más vistos. A eso se suma Instagram, con más de 500 mil seguidores y Facebook, con 700 mil. En Spotify tienen 195 mil seguidores y 137 mil oyentes mensuales y se convirtieron en número 1 en ventas en México y Colombia. Adexe y Nau contaron a La Capital cómo es esa experiencia que también incluye haber cantado junto a estrellas como Nicky Jam, Daddy Yankee y Ozuna además de haber interpretado temas de las películas "Peter Rabbit", "Jumanji" y "Emoji".

En el recital de esta tarde harán un recorrido por su álbum "Entre tú y yo" y adelantaron un regalo para las fans rosarinas. "Además de los temas propios, vamos a cantar todas las canciones de «Entre tú y yo», incluyendo el video clip de «Yo quiero vivir» y algunos covers con las canciones que hemos hecho para películas como «Emoji», «Jumanji» o «Peter Rabbit», vamos a bailar y vamos a pedirle a dos chicas del público que suban al escenario para dedicarles una canción", contó Nau.

El primer acercamiento al público argentino fue en el Luna Park cuando participaron del Pop Up Festival junto a algunos de los artistas jóvenes más reconocidos y que juntos reúnen a millones de seguidores en plataformas digitales y redes sociales. Adexe mostró su sorpresa ante aquel primer contacto con el público argentino. "Está muy loco... y eso es lo que nos encanta", dijo divertido, y explicó: "Gritan muchísimo y eso es algo que nos encanta porque se ve cuánto nos apoyan. La verdad es que nos hace muchísima ilusión volver a Argentina".

Todo comenzó hace sólo dos años impulsado por la expresividad de Adexe y su gusto por la música. "Empecé yo solo cantando. Cuando tenía 7 años, en el cumpleaños de nuestro productor, Iván Troyano, subí a cantar a una mesa como si fuera un escenario y divirtiéndome", contó. "El, como también es cantante, me pidió que cantemos juntos una canción. Claramente dije que sí porque me encanta la música y así grabé mi primer tema, «Soy el único»; luego otro, «Ilusión», y luego otro, y así seguimos", dijo.

Nau, reconoce las diferencias con su hermano menor. "Yo era más tímido. No mostré nunca en público que me gustara cantar, pero me apasionaba. Así que se lo dije a mis padres, se lo preguntaron a Iván Troyano, accedió y de ahí surgió la primera canción que hicimos juntos. A partir de la repercusión que tuvo esa canción dijimos por qué no seguimos haciendo covers. Continuamos e hicimos unos cuantos temas más", recordó.

Y Adexe completó: "Fue así hasta llegar a «Andas en mi cabeza» que fue el boom mundial y lo que nos hizo más conocidos en Latinoamérica y por todo el mundo realmente, y eso nos dio confianza. Hicimos «Tu y yo», que es un tema propio; continuamos hasta llegar a nuestro primer disco también titulado «Entre tú y yo», y ahora presentamos nuestro nuevo CD". "Lo que queremos es enamorar a toda Argentina", dijo categórico Adexe.

—¿De quién heredaron el gusto por la música?

Nau: Empezamos porque nos gustaba. Sin ser profesionalmente, a todos nos gusta cantar en la familia pero nosotros fuimos los primeros en dar el paso de subir un video a YouTube.

—¿Los sorprendió la repercusión que tuvieron en YouTube?

Adexe: Era para los amigos y para la familia y al ver que tuvo tanta repercusión nos quedamos sin palabras. Ahí fue cuando decidimos continuar.

—Las cifras en redes sociales y plataformas digitales son muy altas. ¿Qué piensan de eso y cómo los desafía de cara al futuro?

Nau: Nunca hubiéramos imaginado tener tanta movida, pero al ver que el público nos quiere tanto, dándonos likes, siguiéndonos en las redes sociales, estamos muy atentos a eso y siempre tratando contestarles. En serio que agradecemos todo el apoyo que recibimos porque de no por todo eso no estaríamos actuando en Argentina y a punto de hacer un show en Rosario.

—La tecnología impulsó su carrera. ¿Cómo hubiese sido el recorrido si no hubiesen existido las redes sociales o YouTube?

Adexe: Las redes sociales son un medio de comunicación que te pueden llevar desde España a Argentina solamente con subir un video.

Nau: Siendo realista, si no hubieran existido estas redes sociales no habríamos logrado este impacto porque empezamos a movernos y nos dimos a conocer por YouTube, así que agradecemos la existencia de esto y además por supuesto el apoyo que recibimos de todo el mundo, incluyendo Argentina donde el apoyo es masivo.

—A ese nivel de masividad una palabra puede generar un malentendido. ¿Cómo hacen para dejar contentos a todos los fans?

Adexe: Nos sale natural, nos mostramos como somos y así nos sale.

—¿Reciben todos mensajes favorables?

Nau: Hay comentarios de todos los tipos, tanto buenos como malos, hay que aprender a aceptarlos y a llevarlos. Sabemos que no a todo el mundo le tiene que gustar nuestra música y nosotros lo llevamos muy bien. Pero comparando un comentario destructivo, eso la verdad no tiene tanta importancia para nosotros debido a que recibimos muchos más de cariño y de amor.

—A la hora de preparar un disco, ¿cómo se deciden por una u otra canción?

Adexe: Estamos muy atentos a las redes sociales de los artistas para ver las canciones que van a subir.

Nau: De todas maneras hemos dejado de hacer covers hace bastante y estamos desde hace un tiempo con canciones propias que componemos con nuestro productor Iván Troyano. Ya tenemos un disco con canciones propias y estamos trabajando en un segundo, pero por ahora solo puedo decir eso.

—¿Qué los inspira?

Adexe: Somos adolescentes y sobre eso escribimos, sobre lo que sienten los adolescentes y los jóvenes. Y las canciones hablan sobre amor, desamor, locura, fiesta.

—¿Se reparten la escritura y la música o trabajan en equipo?

Adexe: Esperamos que nos guste la música, nos ayudan a escribir y nos ayudan también con la melodía nuestros productores.

—¿Qué balance hacen de la participación en producciones internacionales como "Peter Rabbit", "Jumanji" y "Emoji"?

Adexe: Disfrutamos un montón grabándolas. En la película de "Peter Rabbit" participamos grabando una canción dentro de la película y no podíamos creerlo.

Nau: Es un sueño cumplido y es más, no lo habíamos soñado siquiera. Para nosotros es un orgullo poder participar en películas, ya sea creando una canción o participando dentro de ella. De hecho nos gustaría estar en muchísimas más cantando, actuando, haciendo canciones o lo que sea porque la verdad es que nos lo pasamos súper bien tanto participando con canciones, componiéndolas como viendo el resultado.

—¿Por qué eligieron ritmos latinos?

Adexe: Somos de Canarias pero allí se oye muchísimo la música latina y la elegimos porque, además de que la escuchamos desde muy pequeñitos, desde prácticamente antes de nacer, es un ritmo que te hace moverte. Nosotros no paramos nunca.

—¿Quién de los dos es el líder en el escenario?

Adexe: Los dos somos iguales, no paramos nunca, estamos súper activos y en el escenario lo damos todo, dejamos el alma y nos encanta.

Nau: Lo que hacemos además es animar todo el rato al público y desprender todo nuestro amor. Y como dijimos, queremos enamorar a Argentina y sinceramente en el escenario nos encanta que todos lo disfruten.

—¿Llevan una vida normal fuera del escenario, salen con amigos, estudian?

Adexe: Pues sí, la verdad que sí. Lo único que me ha dado estabilidad es que viajamos a menudo, tenemos las entrevistas, los conciertos, pero realmente no he cambiado casi nada. Siempre quedamos un montón de veces con mis amigos, seguimos en el mismo equipo de fútbol, vivimos igual, sólo que viajando, haciendo entrevistas y conciertos.

—¿Cómo ven el futuro?

Nau: Tenemos pensado continuar con todo el tema de la música, que siga para toda la vida, pero también aparte de querer viajar por todo el mundo y querer conocer a nuestros fans, a ambos nos gustaría estudiar una carrera.

—¿Ya decidieron?

Adexe: Yo tengo tres, y no lo tengo muy claro todavía, que son medicina, biología marina y diseño gráfico.

Nau: A mi me gustaría criminalística.

Una autobiografía para compartir