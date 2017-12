Un espacio para el cine regional

La creación de la plataforma de cine online del cine El Cairo es un gran avance para tener acceso a ciertos filmes como por ejemplo el cine de autor que no suele verse en salas. Además sería un buen espacio para la visualización del cine regional. Saludo con beneplácito esta iniciativa. Considero que la difusión de nuestra producción audiovisual debería ser estratégica a nivel provincial y esto es un gran paso en ese sentido. Debemos hacer conocer nuestro cine y hay público dispuesto a verlo si le damos la posibilidad. Por otro lado, el interés por nuestras historias es grande en el exterior. Lo he comprobado con nuestro largometraje "Bronce" y lo mismo está sucediendo ahora con "Umbral". He recibido devoluciones, opiniones y comentarios de distintos países que no dejan de sorprenderme, pero me afirma en pensar que nuestro cine puede y debe circular por el mundo. Por todo esto creo que es una muy buena posibilidad que debemos aprovechar y saber utilizar, incluso para visualizar las películas en otras regiones del país donde (y doy fe) no es fácil encontrar la predisposición de salas de cine para exhibir nuestro trabajo.

(*) Director y guionista.