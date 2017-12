Un duro golpe para el rock local: murió Piturro Benassi

Piturro le dijo a Escenario en 2014: "No somos viejos, somos vintage".

Piturro le dijo a Escenario en 2014: "No somos viejos, somos vintage".

Piturro le dijo a Escenario en 2014: "No somos viejos, somos vintage".

Ayer murió, a los 48 años, Piturro Benassi, guitarrista de Los Shocklenders, el grupo de que le puso funk rock a Rosario en la década del 90. La complicación de una grave enfermedad fue la causa del fallecimiento del músico, según se pudo saber.

El guitarrista, que integraba la banda junto a Tato Vega en voz, Hernán Benegas en bajo y Francisco Pesado en batería, había vuelto a tocar con Los Shocklenders en 2014 tras cinco años de ausencia de los escenarios. Francisco Pesado fue quien buscó juntar a todos los integrantes y así hicieron un show en Willie Dixon, donde volvieron a sonar temas como "Fuckin' Laurita", "Mc Namara", "Como me gusta" y "El Cabezón".

Piturro, que vivía en Barcelona, se unió a los otros miembros del grupo en Rosario, ciudad donde nació el cuarteto alrededor de 25 años atrás. En 2015 grabaron el EP "La hora del postre". y a principios de este año presentaron en la ciudad su primer disco en vivo, grabado durante su actuación rosarina de diciembre de 2014.

La muerte de Piturro Benassi representó un duro golpe para la escena de rock local por la trayectoria del músico. El guitarrista tuvo una extensa trayectoria en la escena local e internacional, donde tocó en bandas como Los hijos del Reyna, también reconocida en el under local, Los Héctores y Manu Chao.

En la última entrevista que La Capital hizo a fines de octubre de 2015 a los miembros de los Shocklenders, a días del recital en Vorterix, los músicos dejaron traslucir todo el humor y sarcasmo que siempre fue marca registrada de la banda. Por ejemplo, en un momento de la charla cuando no querían revelar sus edades, Piturro dijo: "Estamos entre los 40 y los 50. No somos viejos, somos vintage".

"Somos cuatro personas que estamos dejando muchas cosas de lado para apostar a este proyecto", remarcó Piturro en la nota publicada por La Capital el 31 de octubre de 2015. "Tenemos nuestra vida hecha, y en distintos lugares, y dejar todo para meterse en un proyecto es un orgullo. Estamos poniendo tiempo y dinero, es un movidón. Pero cualquier persona lúcida te va a decir que quiere invertir en algo que la haga feliz. Y a nosotros esto nos hace feliz", aseguró. También dijo: "Nos cuesta estar juntos porque vivimos en diferentes partes del mundo. Y cuando nos juntamos tratamos de que las diferencias y esas boludeces no sean protagonistas".

Coki y Fabián

Ultimamente Piturro había tocado también con Punt G, el grupo que lidera Coki Debernardi y que también estaba en proceso de re-unión. Coki escribió ayer en su facebook: "Querido Pitu, no se que mierda pasó, lo que sé es que nos queremos mucho desde siempre, me llevo eso y la guitarra del diablo esa que tocas como ninguno, nos vemos".

Por su parte, Fabián Gallardo, dijo a Escenario de su colega: "Un violero funk que tocaba como se toca el funk. Un tipo que sonreía siempre. He disfrutado mucho de su música, y la música lo va a extrañar. Me quedo con su increíble groove y con su actitud en el escenario. No imaginé que ese abrazo fuerte de hace un par de semanas iba a ser la despedida. Chau Piturro. Gracias por tu música".