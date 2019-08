Un director que logró con su elenco "un aporte cultural antigrieta"

“Cuando leí el libro lo encontré muy cinematográfico, desde el inicio”, cuenta Sebastián Borensztein en relación a la novela de Sacheri. Borensztein siente que con su nuevo filme hace un aporte cultural “antigrieta”, ya que “compartimos un elenco ideológicamente antagónico y sin problemas”.

_“La odisea..” cuenta una historia propia de la crisis de 2001, sin embargo el “malo” se desplaza del sistema económico, y político, a una persona en particular, un vecino del pueblo. ¿La película coincide con el libro original?

_Sí, fue respetado tal cual. A ellos (el grupo de personajes de la película) les pasó lo que les pasó a todos en 2001, pero hay algo más, no son sólo víctimas de un sistema que se viene abajo, padecen el aprovechamiento de un “malo” en particular, un vecino del pueblo.

_Desde la butaca se vive la aventura y también cierta tensión, y una cuota de angustia matizada con humor, ¿cómo trabajaron los distintos climas?

_Tenemos momentos más y menos densos, que se combinan de una manera que hace que el resorte se estire y vuelva a su lugar. Creo que salís del cine con el pecho un poco más inflado; la película redime a los argentinos, podríamos decir que es una revancha poética.

_La propuesta resulta fácil de ver, simple, comprensible, sin pliegues ni interpretaciones rebuscadas; todo indica que será una película popular. ¿Le baja el precio ese modo de contar la historia?

_Lo primero que digo es que si bien es fácil de mirar no se trata de una película simple. Desde ya que el modo de contar la historia no le baja el precio, más bien todo lo contrario. No esperen de mí otra cosa, me gusta el cine clásico, es lo que sé hacer. El cine experimental no es los mío. Alguien me dijo que a la película no se le nota la auténtica profundidad que tiene y entendemos que ahí hay una virtud. Cuando filmás un producto complejo, para intelectuales, estás en un problema.

_¿Un estreno que habla de la crisis de 2001 en pleno proceso electoral merece alguna consideración?

_La verdad es que el estreno debió producirse hace seis meses, pero por diversas razones estamos estrenando ahora. No hubo allí ninguna intención de buscar coincidencias. Por lo demás, con el tiempo me di cuenta que en el grupo que lleva adelante la historia hay personajes ideológicamente antagónicos, socioeconómicamente también, pero se juntan, conviven y se asocian.

_Hay menciones explícitas al peronismo, ¿se ocuparon de evitar el sesgo en ese punto?

_Hay discusión, pero hay afecto, no se rompen los vínculos como sucede lamentablemente en la actualidad. Donde la gente se deja de juntar por razones políticas. Creo que hicimos, desde la cultura, un aporte “antigrieta”, conformando un elenco con gente que piensa muy distinto ( Luis Brandoni, Rita Cortese y Verónica Llinás, por caso), y que sin embargo la pasamos muy bien, trabajamos, comimos, tomamos (risas), todos juntos y armoniosamente.