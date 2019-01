Un director belga en las ligas mayores de Hollywood

Felix Van Groeningen se hizo conocido en Estados Unidos cuando su película "Alabama Monroe" fue candidata al Oscar a mejor filme extranjero en 2014. Fue a través de esa experiencia que conoció la historia de David y Nic Sheff. "Estaba en Los Angeles promocionando «Alabama Monroe» y me reuní con los representantes de Plan B, la compañía de Brad Pitt, y me hablaron de un proyecto muy importante para ellos. Consistía en la adaptación de dos libros, las biografías de un padre y un hijo y la batalla de este contra la drogodependencia. En cierta forma el hecho de leer estos libros me abrió los ojos, sentí amor por esta familia y decidí que era la persona adecuada para hacer la película", aseguró.

La adaptación de los libros en los que se basa su primer filme rodado en Estados Unidos, no fue fácil, aseguró. "Trabajar en la adaptación de un solo libro ya es bastante complejo, sobre todo en lo que se refiere a prescindir de algunas partes, así que cuando tenés que hacerlo con dos obras es necesario tomar decisiones drásticas. La perspectiva del padre estaba clara desde un principio, es el corazón de la historia, pero ser capaces de contar de forma paralela la tragedia de Nic desde su propio punto de vista nos ayudó a enriquecer considerablemente toda la experiencia".