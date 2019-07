Bajan 3. Una “buena noticia” para auriazules y rojinegros porque al menos la Superliga y la AFA (o al revés o en forma conjunta) quitaron un descenso de los 4 originales (ver página 2). Igual, son “candidatos”. Es que la tan temida tabla de promedios tendrá a Central y Newell’s como protagonistas de arranque. En la largada están apenas encima de esos tan temidos tres lugares (ver La tabla que asusta). Pero eso puede y va a cambiar fecha a fecha, sobre todo en las primeras jornadas. Entonces, deberán jugarlas sin desesperación. Un claro ejemplo se puede observar en que tras la 2ª jornada los dos rosarinos podrían quedar en descenso directo así ganen los dos partidos porque los ascendidos Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal con ganar uno de los dos cotejos que les toca tendrán 1,500 de promedio (3 puntos dividido 2 encuentros), mientras que canallas y leprosos con 6 unidades apenas llegarán a 1,185 (64 dividido 54).

Esto muestra a las claras que será una pelea intensa. Que un par de buenos o malos resultados no definirán nada en el inicio.

Obviamente, predispondrán, entusiasmarán, preocuparán a unos y otros, como así también mantendrán a protagonistas e hinchas pendientes de los resultados de los otros 10 competidores directos en la pelea por no descender.

Para entender esto, por ejemplo, se puede analizar qué podría pasar en la 1ª fecha.

Si Newell’s derrota a los santiagueños los dejará abajo de todos, Gimnasia también quedará atrás por más que le gane de visitante a Lanús y para tener un tercer rival por debajo de los 1,150 (61/53) al que llegaría la lepra, no debería ganar Arsenal (de local con Banfield) o no hacerlo Patronato (de visitante con Colón) o no conseguirlo Central (en su visita a Atlético Tucumán).

A Central también le favorecería de arranque un triunfo leproso, que no se registre una victoria de Arsenal y que no gane Gimnasia. Con eso le alcanzaría hasta perdiendo en Tucumán. Claro, también le vendría bien (o mejor, para los hinchas) que la lepra no gane, es más si empata con los santiagueños los dos quedarían abajo del canalla.

Otro ejemplo: si leprosos y canallas empatan, gana Gimnasia y pierde Patronato, los 4 equipos quedarían igualados en 59 puntos sobre 53 partidos, peleando los últimos 3 lugares entre ellos más allá de los resultados de los dos ascendidos.

Así las cosas, como será fecha a fecha y la gama de resultados y combinaciones es tan amplia, no habrá que enloquecer de entrada. Son 23 fechas de la Superliga 2019/2020 y luego llegarán las decisivas 11 o 12 (si hay clásicos) de la Copa Superliga 2020.