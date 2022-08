Un cumple de 15 muy especial: los detalles del festejo de la hija de La Princesita y El Polaco

El cumpleaños de Sol Cwirkaluk se llevó a cabo en el exclusivo Salón Vonharv en Gonnet, La Plata. Asistieron alrededor de 150 invitados, entre los que se encontraban Nicolás Furmán, ex novio de Karina (quien aclaró que no estaban reconciliados), Barby Silenzi, novia del Polaco, y sus hermanas Elena, Alma, Abril, y Tomás Benitez, novio de la quinceañera desde hace siete meses.

Al principio de la noche, hubo una recepción para atender a los seres queridos y amigos de Sol. Sus padres, acostumbrados a la presencia de los medios en sus vidas, le pidieron expresamente al salón tener un lugar reservado para la prensa. Ellos salieron a dar notas pasada la medianoche.

La fiesta comenzó con un video y una reflexión que se proyectó en una pantalla gigante desde la cual, luego entró la cumpleañera con un vestido diseñado por Ana Pugliesi y una corona de Marcelo Péndola. El vestido tenía falda de tiro alto con caída natural, combinado con un corset de escote corazón bordado con detalles en color blanco. La cumpleañera eligió llevar su larga cabellera negra suelta y decorada con una tiara. En un momento de la noche, Sol cambió a una pollera corta.

Karina lució un vestido de color rosa viejo con brillo, un diseño de mangas largas y cuello estilo polera, y un profundo escote. El Polaco combinó con la quinceañera, y eligió un traje celeste de tres piezas, compuesto por saco, chaleco y camisa. Con corbata a juego y pantalón del mismo color, combinó los zapatos negros el detalle de los botones del conjunto.

Uno de los momentos claves de la fiesta fue cuando Sol subió al escenario para cantar, tal como lo hicieron sus padres luego. La quinceañera modificó su look con unas alas en sus espaldas para poner a tono aquél momento especial en el que cantó, entre otras canciones, "Carne y Hueso" de Tini y "When I Was Your Man" de Bruno Mars.

La fiesta estuvo musicalizada por la Bresh, aunque los invitados tuvieron la oportunidad de escuchar en vivo a Karina, quien se adueñó del escenario mientras sonaba su famosa canción "Corazón mentiroso". "Qué fantasía cumplir 15 y que tus viejos sean El Polaco y KARINA" escribió una fanática en twitter.