Un clásico se reinventa con un tono realista y oscuro

Es uno de los estrenos del año. Por marketing, por expectativa o por polémicas, “Guasón” se convirtió en una de las películas más esperadas de 2019. Cuando el pasado 7 de septiembre ganó el León de Oro en la Mostra de Venecia, el festival de cine más antiguo del mundo, saltaron los tapones de cinéfilos y no tanto. ¿Una película de superhéroes, un tanque de la industria llevándose un premio tan prestigioso? ¿Estará a la altura? El jurado, encabezado por Lucrecia Martel, opinó que sí. Y muchos críticos la alabaron después en el Festival de Toronto, gran antesala de los Oscar. El próximo jueves, cuando se estrene en Rosario y en todo el mundo, cada uno podrá tener su opinión con respecto a esta versión del villano más famoso.

La película despertó interés (y suspicacias) ya desde sus orígenes, cuando se decía que Martin Scorsese iba a ser el productor y se hablaba de “reinventar” al clásico personaje de DC. Se hablaba de un Joker “serio”, para adultos, que se desprendiera del Universo extendido de DC, que venía bastante golpeado con películas fallidas como “Escuadrón suicida” (2016) y “Liga de la justicia” (2017). A medida que fue avanzando el proyecto se conoció que el director sería Todd Phillips —famoso por la saga de “¿Qué pasó ayer?”— y que el protagonista sería Joaquin Phoenix (“The Master”, “Ella”), un actor estrella elegido por grandes directores como Paul Thomas Anderson, Spike Jonze y Gus Van Sant.

El objetivo de Todd Phillips y su coguionista Scott Silver (“8 Mile: Calle de ilusiones”, “El ganador”) siempre fue claro: trascender el subgénero de los superhéroes, el más rentable de la última década, y crear un retrato realista al estilo de Scorsese en los 70 sobre cómo un comediante sin éxito se convirtió en el Guasón. El director tardó un año entero en convencer a los ejecutivos de Warner Bros de que el proyecto valía la pena, pero a cambio consiguió que le dieran libertad absoluta para construir al personaje. “DC como compañía y Warner como estudio nos dejaron realmente hacer lo que quisiéramos con la película”, contó Phillips al New York Times. “No nos dijeron «ay, tienen que nombrar al Batimóvil» ni nada de eso. Fue literalmente un salto de fe”, aseguró. Joaquin Phoenix agregó en la misma entrevista: “La clave, el atractivo de esta película, era un acercamiento totalmente nuestro. No me basé en ninguna otra interpretación del personaje”, afirmó.

A la libertad creativa que brindó el estudio, se sumó que el Guasón, desde los cómics, es un personaje sin una historia clara que explique su origen. Es decir, un terreno virgen. En el cómic “El hombre tras la capucha roja”, de 1951, Bill Finger (el guionista que creó a Batman junto a Bob Kane) lo describía como un criminal famoso que para huir se lanzó a una fosa con residuos tóxicos. Y en la historieta de 1988 “Batman: la broma asesina”, de Alan Moore y Brian Bolland, se lo muestra como alguien que ya no está seguro con respecto a quién era y a su origen como supervillano. El mismo personaje prefiere un pasado misterioso.

En la película el personaje es un comediante llamado Arthur Fleck. De día es payaso y a la noche se esfuerza para convertirse en un cómico reconocido. Pero está fuera de sintonía con todos los que lo rodean, y esto lo expone al ridículo y la violencia. El desprecio social y la crueldad son el motor de su transformación en un criminal.

“Es otra interpretación más, como un Hamlet”, le dijo Todd Phillips a la revista Variety, reforzando la idea de que su película tiene poco que ver con la saga de DC. “Curiosamente, en Estados Unidos, los cómics son nuestro Shakespeare, y podés hacer muchas versiones de Hamlet”, declaró el director. “Habrá más Joker en el futuro, estoy seguro”, vaticinó.

Si bien “Guasón” se aleja de las ideas y el tono de las películas inspiradas en personajes de cómics, también es cierto que el romanticismo creativo se evapora cuando aparece en escena la competencia. “No podés derrotar a Marvel, es un bahamut gigante. Tenés que hacer algo que ellos no puedan”, dijo Phillips, explicando su decisión de adoptar un nuevo enfoque para su criatura. Mientras tanto, en los medios y las redes sociales, tan propensos a la exageración, circula eso de que “«Guasón» no se estrenó pero ya es un éxito”. Faltan apenas unos días. Cuando canten los fríos números de la taquilla se sabrá lo que realmente importa.