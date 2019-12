Un clásico que todavía nos interpela

Los que vimos "La dolce vita" en VHS, y quedamos impactados por la película en la pequeña pantalla del televisor, celebramos como nadie esta vuelta a las salas de cine. Nuestras abuelas nos contaban cómo fue el estreno de "La dolce vita" en los años 60 y no podíamos evitar sentir envidia: largas colas se formaban frente a los cines, como sucede ahora con los tanques de Marvel o Pixar. Pero entonces el público hacía horas de cola para ver una película rupturista, una película que desafiaba a las formas convencionales de la narración. "La dolce vita" es provocadora y fascinante, y también es dura y cruel. Hay una tragedia que quiebra a la película por la mitad y la transforma, pero Fellini lo hace de una forma tan sutil que casi no nos damos cuenta. A esa altura ya estamos sumergidos en el universo que el director nos muestra, en un cine tan poderoso como reflexivo. En medio del escándalo que generó el filme en su momento, Fellini le dijo a un periodista: "¿Sabe lo que la alta burguesía no pudo tolerar? La escena de la orgía. Los trastornó. Sufrieron una lenta agonía al verse a sí mismos en el espejo". "La dolce vita" es un clásico porque todavía nos interpela. No es sólo el fresco de una época, es sobre todo la fotografía profunda de un planteo existencial: ¿Por qué se llega a la adultez sin saber qué hacer con la vida? ¿Hay que dejarse llevar sólo por el disfrute y el placer o valen la pena los sacrificios? ¿Hay un modelo a seguir o los modelos están agotados y en crisis? La película, claro, no ofrece respuestas ni baja línea, pero nos presenta estos interrogantes incómodos con una enorme cuota de honestidad y belleza.